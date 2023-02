Veroli, incidente tra due auto: tre ragazzi feriti

Nella notte del 14 febbraio, due auto si sono scontrate e tre giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente verificatosi nel comune di Veroli, in provincia di Frosinone, esattamente in via Maria.

L’incidente

Gli agenti della Polizia Stradale di Frosinone, intervenuti sul posto, stanno svolgendo le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro tra le due vetture coinvolte, una Fiat 500 e una Hyundai. L’impatto tra le due automobili ha causato lo sbandamento e la caduta di una in un fossato.

Un’automobilista di passaggio assistendo all’incidente ha allertato le autorità, e sul luogo si sono precipitati oltre agli operatori della Polizia Stradale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di soccorso per recuperare i tre giovani intrappolati all’interno della vettura.

I soccorsi

I feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone, dove i sanitari hanno effettuato tutti gli esami del caso. I feriti sono giunti al nosocomio ciociaro, due in codice giallo, e uno in codice rosso. Dalle prime informazioni sembrerebbe che nessun di loro è in pericolo di vita.

