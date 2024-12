Veroli, ragazza 28enne muore in un incidente sulla Superstrada Sora-Ferentino

Tragedia nel pomeriggio dell’Immacolata Concezione sulla Superstrada Sora – Frosinone – Ferentino, in corrispondenza del tratto che attraversa la località Castelmassimo, frazione del comune di Veroli, in provincia di Frosinone, nei pressi di un distributore di carburante. Un incidente stradale ha spezzato la vita di una giovane donna di 28 anni, residente a Boville Ernica, grazioso borgo della Ciociaria.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia Stradale, l’auto su cui viaggiavano la ragazza e il fidanzato, avrebbe improvvisamente sbandato mentre procedeva in direzione del capoluogo ciociaro. La vettura, dopo aver perso il controllo, ha carambolato più volte sull’asfalto, finendo per impattare violentemente contro altri due veicoli in transito.

La situazione è apparsa subito critica e per estrarre i due giovani dalle lamiere contorte è stato necessario l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Frosinone. Nonostante l’intervento del personale sanitario del 118, per la 28enne non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione sono risultati vani e la giovane è deceduta sul posto.

La vittima abitava in una frazione del comune di Boville Ernica (Fr), a San Lucio, e da circa un anno lavorava come barista presso un bar in località Scrima, altra frazione dello stesso comune della Ciociaria. Alla guida della vettura su cui viaggiava la coppia, vi era il fidanzato della ragazza deceduta, anche lui residente nel borgo di Boville Ernica. Il ragazzo, rimasto ferito nel violento urto tra i veicoli, è stato ricoverato all’ospedale di Frosinone in codice rosso.