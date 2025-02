Veronica, aspetta c’è anche lei in corsa | Pier Silvio mette in stand-by la Gentili: per L’Isola spunta anche lei

Cresce l’attesa per conoscere il nome della conduttrice a cui sarà affidata la guida de L’Isola dei Famosi. Veronica Gentili è in ribasso

Mancano ancora parecchie settimane all’inizio della nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, il reality show che si svolgerà anche quest’anno in Honduras su un’isola deserta. Dopo il clamoroso flop di ascolti fatti registrare lo scorso anno i vertici di Mediaset non possono permettersi di sbagliare.

La scelta di affidare la conduzione del programma Vladimir Luxuria si è rivelata fallimentare, non solo per colpa dell’ex parlamentare. Da più parti si è sottolineata la necessità di operare significativi cambiamenti nel format e soprattutto nella composizione del cast dei concorrenti.

Per tali motivi il presidente Pier Silvio Berlusconi ha preteso di essere lui in prima persona a scegliere il profilo più adatto a garantire un rilancio dello storico reality. In primis il numero uno del colosso di Cologno Monzese ha escluso il ritorno di Ilary Blasi, di cui si era vociferato qualche settimana fa.

A fare il punto sul borsino delle candidature è stato qualche ora fa il noto giornalista e grande esperto di spettacolo Alberto Dandolo che nella sua consueta rubrica all’interno del settimanale ‘Oggi’ ha svelato importanti novità.

Isola dei Famosi, Veronica Gentili è la favorita ma occhio alle sorprese

Secondo Dandolo la principale favorita alla conduzione de ‘L’Isola dei Famosi’ è ad oggi la bella e brava Veronica Gentili, che sta riscuotendo grande successo alla guida di un programma cult delle reti Mediaset come ‘Le Iene‘.

La Gentili dunque sarebbe in pole position per raccogliere l’eredità di Vladimir Luxuria. L’ex attrice però non può dormire sonni tranquilli, ma deve guardarsi dalla rimonta a fari spenti di un’altra big dei palinsesti di Mediaset.

Isola dei Famosi, Pier Silvio medita il colpo a sorpresa: stravede per lei

Sempre secondo quanto riportato da Alberto Dandolo la candidatura di Veronica Gentili non è infatti l’unica che Pier Silvio Berlusconi starebbe prendendo in considerazione. Il numero uno del Biscione è allettato da un’idea alternativa maturata proprio in questi ultimi giorni.

Questa opzione ha il volto sorridente e la disinvoltura davanti alle telecamere di Federica Panicucci, una delle quinte colonne dell’azienda di Cologno Monzese. Da quanto risulta a Dandolo la showgirl di origine livornese è particolarmente attratta dall’idea di cimentarsi con la conduzione di un reality come ‘L’Isola dei Famosi’. Vedremo alla fine chi la spunterà tra lei e Veronica Gentili.