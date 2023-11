Verstappen boccia il Gp di Las Vegas: “Uno spettacolo da clown” 

(Adnkronos) –

Il Gp di Las Vegas si apre con uno show 'made in Usa'. La presentazione di piloti e team in stile Super Bowl piace quasi a tutti. Non a Max Verstappen, che non nasconde la sua irritazione. Illuminato dai riflettori, tra musica a volume altissimo e effetti speciali, l'olandese della Red Bull sembra chiedersi 'cosa ci faccio qui?'. La conferma arriva con le osservazioni poco diplomatiche: il Gp di Las Vegas è "99% spettacolo e 1% sport". Non il massimo, in termini di diplomazia, se si considera che il circus controllato da F1 Liberty Media ha investito quasi mezzo miliardo di dollari per riportare piloti e monoposto nella Sin City del Nevada. La gara si inserisce in un programma che abbina sport e show, in cui Verstappen ha un ruolo pari a quello di John Legend e Kylie Minogue, chiamati ad esibirsi per deliziare il pubblico. Dopo lo spettacolo che ha aperto il lungo fine settimana, Verstappen ha espresso le sue perplessità (eufemismo) senza badare all'etichetta. "È al 99% spettacolo e all'1% evento sportivo", ha detto il 26enne. "Ero lì in piedi, sembravo un clown. Immagino che la F1 continui a guadagnare, che mi piaccia o no. Quindi non dipende da me. Ma non ho intenzione di fingere". "Esprimo la mia opinione sulle cose positive e su quelle negative. Ad alcune persone piace un po' di più lo spettacolo. A me non piace affatto. Mi piace essere a Las Vegas, ma non così tanto per le corse", ha aggiunto. Tutti d'accordo? Nemmeno per idea. Lewis Hamilton ha preso le distanze dal collega. "Ho sentito che ci sono molte persone che si lamentano della direzione presa dal Ceo della F1, Stefano Domenicali, e da Liberty. Ma stanno facendo un lavoro straordinario. Lo sport continua a crescere. È un business e qui si vedranno ancora delle belle gare. È un paese in cui attingere e affascinare il pubblico. Avevamo bisogno di organizzare almeno due gare negli Stati Uniti, una non era sufficiente, e questa è una delle città più iconiche e uniche che hanno qui", ha detto il pilota britannico della Mercedes. "È sicuramente un grande spettacolo e non sarà mai come Silverstone, ma forse col tempo le persone in questa comunità impareranno ad amare questo sport. Forse la pista sarà bella, e forse sarà brutta. Era così così sul simulatore. Ma non criticare finché non la provi", ha aggiunto. La gara d'esordio sulla pista americana, che inizierà alle 22:00, ora locale di sabato, arriva dopo tre round ad Austin, Messico e Brasile e prima della gara conclusiva del prossimo fine settimana ad Abu Dhabi. Il circuito presenta 17 curve su 6,2 chilometri lungo il famoso Las Vegas Boulevard e sullo sfondo del Caesars Palace, del Venetian e del Bellagio. "La pista non è molto interessante con poche curve. Dipenderà un po' da quanto grip ci sarà. Non sembra che ci sia molto grip", ha detto Verstappen, che ha vinto finora 17 dei 20 Gp stagionali. "Dal punto di vista di un pilota, vuoi avere il miglior spettacolo qui. Se la pista prevedesse una gara come Baku – che è una delle migliori gare con molti sorpassi – allora sarebbe fantastico, piuttosto che una sola macchina che scompare in lontananza. Tutti quelli che conosco a Hollywood verranno e ci saranno molti affari in corso questo fine settimana. Sarà uno spettacolo bello da guardare, anche per quelli a casa che non sono mai stati a Las Vegas. Impareranno di cosa si tratta", ha chiosato Hamilton.

