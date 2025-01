Vi diamo di nuovo il Bonus, siete contenti? Giorgetti spiazza tutti: puoi compilare già questo modulo

Il ministro dell’Economia Giorgetti alla fine ha deciso di confermare uno dei bonus più richiesti dai cittadini. Un gesto del tutto inatteso

Alla fine la cosiddetta ‘guerra’ dei Bonus ha portato il Governo italiano a cedere, almeno parzialmente, su alcuni incentivi destinati ad aiutare milioni di famiglie italiane. L’esecutivo di centrodestra presieduto da Giorgia Meloni è sceso a compromessi in merito ad alcune specifiche detrazioni.

Mentre il cosiddetto Super bonus dal 110% per le ristrutturazioni è stato in buona parte eliminato. Su questioni men o impattanti per il bilancio dello Stato il ministro dell’Economia è andato incontro alle richieste e ai bisogni dei cittadini.

I bonus per l’efficientamento energetico e le ristrutturazioni edilizie di palazzi e condomini sono stati confermati e inseriti nell’ultima manovra finanziaria, ma anche altri alla fine hanno ottenuto il via libera della maggioranza di governo.

Uno in particolare ha incontrato il favore e l’apprezzamento di milioni di cittadini italiani, soprattutto in vista del prossimo periodo estivo. Al termine di un a lunga e accesa interlocuzione l’esecutivo ha deciso di darne conferma.

Arriva il bonus che tutti aspettavano: di che si tratta

Questo significa che d’ora in poi è possibile ottenere un’agevolazione fino ad un massimo di 30.000 euro per l’acquisto e l’installazione di schermature solari o chiusure oscuranti volte a proteggere il nostro appartamento dal sole.

La nuova Legge di Bilancio del 2025, approvata in via definitiva dal Parlamento alla fine del dicembre scorso, ha ridotto la detrazione concessa con il bonus dal 50% al 36%. Si tratta nel caso in cui le tende siano montate nelle seconde case.

Il bonus più gradito, non è stato cancellato: tutti i dettagli

La conferma del bonus in questione non potrà che favorire gli investimenti sui sistemi di tende da sole più moderni ed efficienti presenti sul mercato. Ricordiamo a tal proposito che il bonus riguarda l’installazione di tende solari, schermature solari, tapparelle o altre coperture fisse interne ed esterne. Il bonus tende da sole potrà comportare detrazioni più alte se applicate su edifici presenti in località colpite da eventi sismici o calamità naturali.

Il bonus tende da sole potrà essere ottenuto attraverso una detrazione fiscale dell’IRPEF che sarà riconosciuta entro 10 anni mediante rateizzazione. Per richiederlo è necessario presentare online una comunicazione all’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.