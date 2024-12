Vi rimborsiamo la bolletta della luce | Non cascare nel TRANELLO di dicembre, è una truffa assurda: strappa questo foglio di carta

Attenzione a questa nuova truffa, fingono di rimborsavi la vostra bolletta ma è una trappola. Ecco in consiste e tutti i dettagli

La criminalità informatica è uno dei fenomeni più pericolosi di questi ultimi anni. In particolare, quelle online, sono le più diffuse e più utilizzate.

Conosciute anche truffe su Internet, sono delle pratiche informatiche con cui i cybercriminali utilizzano la rete per ingannare la vittima al fine di rubare denaro, accedere a dati personali o per altri scopi illeciti.

Spesso riconoscere le truffe è molto difficile perché questi malfattori fingono di essere un familiare o un’azienda affidabile, proprio per riuscire a guadagnarsi la fiducia delle vittime.

La loro strategia principale è entrare in contatto con le vittime utilizzando i mezzi di comunicazione da loro più usati o altri canali online.

Attenzione a questo tipo di truffa

Tra le truffe online una delle più diffuse è il Phishing. Si tratta di un tipo di frode informatica in cui i malintenzionati inviano email fingendosi persone o entità di cui il destinatario si fida.

Con questo tipo truffa, il cyber criminale intende infatti manipolare l’utente, in modo che questi esegua azioni come installare un programma, cliccare su un link malevolo, o compilare un form con le proprie informazioni personali, credenziali di accesso o dati bancari. Ed è proprio su questo modello che una nuova truffa sta colpendo numerose persone. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo paragrafo.

Una nuova truffa pericolosa

La nuova truffa che sta circolando, come riporta quicomo.it, gira via mail e sta arrivando a molte famiglie anche nel Comasco. In particolare, la cosa a cui è necessario porre la massima attenzione è il logo della società Enel (che è estranea ai fatti) poiché è riprodotto alla perfezione. Tuttavia, ci sono alcuni ma ci sono alcuni modi per riconoscere che non si tratta della nota compagnia ma a scrivere è un truffatore. Nella mail viene riportato che vi aspetta un rimborso, in questo caso di 308,82 euro. Come prima cosa se cliccate sul mittente vi accorgerete che non è una mail di Enel a scrivervi ma, almeno nel caso che è stato segnalato, una mail inventata carlosxxxxx@musicaymaestro.com, probabilmente uno straniero.

Ricordatevi che vedrete la mail solo cliccando sul mittente che apparirà come Enel Energia. Verrà poi scritto nel testo della mail che si tratta di un ultimo sollecito, dopo il quale non avrete più possibilità di incassare il rimborso. Anche in questo caso grafica e loghi sono perfettamente identici all’originale. C’è un errore di scrittura che è un primo campanello di allarme ma ai meno attenti potrebbe sfuggire. Infine vi indicano dove cliccare per mettere i dati della vostra carta dove riaddebitare l’importo. Da qui i soldi e i dati della vostra carta di credito finiranno in mano ai truffatori quindi non compilate il format e non pagate niente. Se avete dubbi contattate le vostra società elettrica.