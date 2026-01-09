Via dei Fori Imperiali, due pini crollati in quattro giorni: controlli superati, ora nuova ricognizione per la sicurezza

Alle 5 di giovedì 8 gennaio 2026 un pino alto circa 20 metri è caduto in via dei Fori Imperiali, all’angolo con l’Altare della Patria. È il secondo cedimento ravvicinato sulla stessa arteria: domenica 4 gennaio, a poca distanza, un altro esemplare è collassato in prossimità del Colosseo. Una sequenza che riporta al centro il tema della sicurezza del verde storico in una delle aree più sensibili di Roma, dove l’intreccio di età biologica, pressione urbana e lavori infrastrutturali impone verifiche continue e decisioni tempestive.

Via dei Fori Imperiali e i crolli ravvicinati: cosa è accaduto il 4 e l’8 gennaio 2026

Il quadro ricostruito dai tecnici comunali descrive due episodi simili per dinamica e contesto: pini in età avanzata, inseriti in un corridoio urbano sottoposto a forti sollecitazioni. Non si tratta, per quanto riferito, di piante "dimenticate": il pino caduto l'8 gennaio era stato oggetto di monitoraggio nell'ultima estate, in un pacchetto di controlli predisposti dal Dipartimento Ambiente, con verifiche visive seguite da un approfondimento strumentale. L'iter, secondo le informazioni disponibili, era stato completato con un doppio controllo e con prove di trazione, quelle in cui l'albero viene sottoposto a uno sforzo controllato tramite cavi, così da misurare la risposta meccanica e il livello di stabilità.

Via dei Fori Imperiali e i controlli estivi: perché un pino “idoneo” può cadere mesi dopo

Il punto che interroga cittadini e istituzioni è proprio questo: com’è possibile che un esemplare considerato idoneo cada a distanza di pochi mesi? La risposta sta nella natura dei sistemi viventi e nell’insieme dei fattori che agiscono sul verde urbano. I tecnici avevano previsto un nuovo controllo entro un anno, in linea con la logica della conservazione con monitoraggio periodico. Tuttavia, in alberi prossimi al secolo di vita, la stabilità può cambiare rapidamente quando si sommano stress ripetuti e fenomeni meteo intensi. In particolare, l’apparato radicale può risultare già indebolito e reagire in modo meno efficace a improvvise variazioni di umidità del suolo, a movimenti del terreno o a sollecitazioni dovute a vento e pioggia persistente.

Via dei Fori Imperiali e l’età degli alberi: il ciclo vitale che arriva al limite

La zona dei Fori e l'area compresa verso piazza San Marco ospitano pini storici, molti dei quali vicini al termine del ciclo vitale stimato fra i 100 e i 120 anni. Un elemento già emerso nel luglio 2023, quando nella vicina piazza San Marco, nel quadrante che collega Campidoglio e Altare della Patria, si verificò un altro cedimento. Quel precedente, oggi, viene richiamato come segnale di un equilibrio sempre più delicato: non basta l'età anagrafica a spiegare tutto, ma è una variabile che pesa, soprattutto quando le condizioni esterne riducono la capacità di adattamento delle piante.

Via dei Fori Imperiali, traffico e cantieri Metro C: le pressioni del contesto urbanizzato

Oltre all'età biologica, l'area è condizionata da un contesto fortemente urbanizzato. I volumi di traffico, le vibrazioni, la compattazione del terreno, gli scavi per sottoservizi e, in questa fase, la presenza dei cantieri della Metro C possono incidere nel tempo sulla salute del sistema radicale. Nel racconto tecnico ricorre anche un passaggio che chiama in causa la storia della manutenzione urbana: per decenni la conservazione dell'apparato radicale non ha sempre ricevuto lo stesso livello di attenzione, mentre le pratiche si sono affinate in tempi più recenti. In un'area archeologica e monumentale, dove ogni intervento deve convivere con vincoli stringenti, la gestione del verde richiede una regia ancora più accurata.

Via dei Fori Imperiali e l’ondata di pioggia: il meteo come fattore scatenante

Sugli ultimi giorni pesa un elemento ulteriore: l’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Capitale con un volume di pioggia molto elevato concentrato in quattro giorni. Piogge così intense possono saturare il terreno, ridurre l’attrito che “ancora” le radici, aumentare il carico sulla chioma e favorire movimenti repentini. Secondo la lettura tecnica, questa situazione climatica avrebbe dato l’impulso decisivo a pini la cui stabilità risultava già compromessa, soprattutto nel punto più vulnerabile: le radici, chiamate a reggere un albero alto e pesante in un suolo urbano stratificato e spesso disturbato.

Via dei Fori Imperiali, nuove prove su circa 50 alberi: la ricognizione del Comune

I due crolli ravvicinati sollecitano ora una nuova ricognizione in tutta la zona, dove sarebbe presente una cinquantina di alberi della stessa specie e con età simile. La procedura annunciata prevede la ripetizione delle prove di trazione con i cavi e una valutazione caso per caso: se emergeranno criticità, si procederà all’abbattimento e alla sostituzione. La linea seguita finora è stata improntata alla conservazione, ma la priorità di sicurezza, specie in un’area ad altissima frequentazione turistica e con flussi pedonali costanti, impone interventi rapidi sugli esemplari ritenuti a rischio dagli agronomi.

Via dei Fori Imperiali e gli effetti in città: sette pini caduti durante la pioggia torrenziale

Il bilancio dei giorni di pioggia non riguarda solo il centro storico. In città, secondo i dati riportati, i pini caduti sono sette: episodi segnalati da via Appia Nuova, all’incrocio con piazza dei Re di Roma, fino al Tufello, oltre a Torre Angela, Centocelle e la Cassia, dove cinque auto sono rimaste danneggiate. Un quadro che suggerisce un lavoro esteso di verifica su più quadranti, coordinando sicurezza stradale, protezione delle persone e continuità della mobilità.

Via dei Fori Imperiali, sicurezza e tutela del paesaggio: l’equilibrio da ricostruire

Ogni caduta di un albero nel cuore monumentale di Roma apre una doppia domanda: come garantire l’incolumità senza impoverire il paesaggio urbano? La risposta passa da controlli più ravvicinati nei siti sensibili, da una gestione del suolo che protegga le radici anche durante i lavori, e da un piano di sostituzione capace di mantenere continuità estetica e ombreggiamento, evitando interventi a macchia di leopardo. Sullo sfondo restano cantieri, traffico e meteo estremo: fattori che rendono indispensabile un approccio prudente, basato su verifiche ripetute e trasparenti, per ridurre il rischio in un’area che è simbolo internazionale della città.