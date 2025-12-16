Via Francigena del Sud, tappa a Carpineto Romano: cammino giubilare nel borgo di Papa Leone XIII

Un cammino che parte dal centro di un borgo e arriva, passo dopo passo, a toccare un pezzo importante di storia italiana ed europea. A Carpineto Romano, paese natale di Vincenzo Gioacchino Pecci, divenuto Papa Leone XIII, prende forma l’iniziativa “Carpineto Romano – Sulle orme di Leone XIII. Cammini Giubilari lungo la Via Francigena del Sud”, promossa dalla Compagnia dei Lepini e inserita nel percorso di valorizzazione dei cammini storici e spirituali dei Monti Lepini.

L'appuntamento ( 20 dicembre 2025 ) propone un viaggio lento e consapevole che mette insieme spiritualità, memoria e identità territoriale, rilanciando il ruolo della Via Francigena del Sud come opportunità culturale e turistica per il Lazio.

Carpineto Romano sulle orme di Leone XIII: la giornata parte dal Comune e diventa trekking urbano guidato

Il punto di avvio è la Sala Consiliare del Comune di Carpineto Romano, da cui partirà un trekking urbano guidato dedicato ai luoghi simbolo legati alla vita e all’eredità di Leone XIII. Il percorso attraverserà il centro storico e toccherà chiese, musei e spazi che raccontano la connessione profonda fra il pontefice e il suo territorio d’origine.

Non si tratta di una passeggiata "da cartolina", ma di un itinerario costruito per leggere la città come un racconto: pietre, architetture e istituzioni locali diventano tappe di una narrazione che lega il passato al presente.

Carpineto Romano sulle orme di Leone XIII: un cammino giubilare che unisce fede e conoscenza

L’iniziativa è pensata come cammino giubilare non solo fisico, ma anche simbolico. La proposta punta a coniugare il valore spirituale del pellegrinaggio con la conoscenza storica e culturale del territorio lepino, offrendo al partecipante una chiave doppia: camminare per orientarsi nello spazio e camminare per orientarsi nella memoria.

In questo senso, la Via Francigena del Sud non è presentata soltanto come tracciato da percorrere, ma come trama che collega luoghi e persone, capace di generare attenzione e cura verso paesaggi e centri minori.

Carpineto Romano sulle orme di Leone XIII: musei gratis e focus su Vincenzo Gioacchino Pecci

Durante il percorso sarà possibile visitare i musei cittadini, resi eccezionalmente accessibili gratuitamente. È una scelta che amplia la platea e favorisce una partecipazione più inclusiva, avvicinando anche chi non è abituato a frequentare questi spazi.

Al centro dell’approfondimento c’è la figura di Pecci, pontefice della Rerum Novarum, testo che ha lasciato un segno profondo nel pensiero sociale cattolico e nel dialogo con il mondo moderno. Carpineto Romano, in questa lettura, non è solo luogo di nascita, ma custode di tracce vive: documenti, luoghi, tradizioni e un’eredità morale che continua a interrogare.

Carpineto Romano sulle orme di Leone XIII: le parole della Compagnia dei Lepini e l’attualità del messaggio

«Camminare nei luoghi di Leone XIII significa riscoprire una parte fondamentale della nostra identità collettiva», afferma Quirino Briganti, presidente della Compagnia dei Lepini. Briganti definisce la Via Francigena del Sud un "filo narrativo" che unisce paesaggi, storie e territori, e indica nel cammino un'esperienza di incontro e riflessione.

Il riferimento a Leone XIII, sottolinea, non è un esercizio di nostalgia: parlare di lui oggi significa parlare di giustizia sociale, dialogo, modernità, attenzione alla persona. Un messaggio che, in un tempo attraversato da cambiamenti rapidi, conserva una capacità di orientare e di porre domande concrete.

Carpineto Romano sulle orme di Leone XIII: la “Via dei Papi” e la richiesta di reintegro nel tracciato

Accanto alla dimensione culturale e spirituale, l’iniziativa mette sul tavolo anche un tema di rete e riconoscimento degli itinerari. Briganti richiama la necessità che il tratto che attraversa l’area romana dei Lepini, noto come “Via dei Papi”, torni a essere parte integrante della Via Francigena del Sud, come la Compagnia dei Lepini chiede da tempo.

È un punto che parla di governance dei cammini: tracciati ufficiali, continuità dei percorsi, segnaletica, servizi e promozione coordinata. Per un territorio come quello lepino, inserire in modo pieno questo segmento in un itinerario riconosciuto significa aumentare visibilità, attrattività e ricadute locali, senza snaturare l’identità dei luoghi.