Via i rifiuti: il lavoro dei volontari sulla spiaggia di Coccia di Morto. La sporcheranno ancora?

L’intervento dei volontari a Coccia di Morto

Nella zona del litorale romano, la spiaggia di Coccia di Morto, a pochi passi da Fiumicino, ha visto una straordinaria mobilitazione grazie ai volontari di Legambiente e al supporto fornito da 150 dipendenti degli Aeroporti di Roma (Adr). L'iniziativa ha permesso la raccolta di una quantità sorprendente di rifiuti: parliamo di circa una tonnellata tra plastiche, vetri e materiali vari che si accumulano lungo la costa. Questo tratto è ben conosciuto per essere stato il set del film "Come un gatto in tangenziale" con Antonio Albanese e Paola Cortellesi.

Dettagli della raccolta rifiuti

L'opera dei volontari non si è limitata alla semplice raccolta; il materiale è stato attentamente differenziato per facilitare il riciclo o lo smaltimento. Nel dettaglio, sono stati raccolti 160 chili di rifiuti ingombranti e ben 486 chili d'indifferenziato. Tra i materiali recuperati ci sono anche 101 chili di vetro e 263 chili tra plastica e alluminio. Questo mare di spazzatura proviene principalmente dalla Foce del Tevere, trasportato dalle correnti fino alla battigia.

L’importanza della cura del territorio

Veronica Pamio, che occupa una posizione chiave negli affari esterni presso Adr, ha sottolineato quanto sia cruciale l'impegno nella sostenibilità ambientale. Ha dichiarato che prendersi cura della spiaggia rappresenta non solo un dovere ma anche un'opportunità per consolidare il legame con l'area circostante all'aeroporto. In effetti, i rifiuti prelevati sono stati poi inviati agli impianti autorizzati per il trattamento appropriato.

La fragilità della spiaggia e il suo potenziale

Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, ha messo in luce come l’avvicinarsi dell’estate renda ancora più importante preservare questa porzione costiera. La bellezza naturale della Riserva Statale del Litorale Romano rischia infatti continuamente di essere compromessa dai detriti trasportati dal fiume Tevere. Scacchi ha voluto ringraziare Adr e tutti i volontari per lo sforzo profuso nel tentativo di restituire un aspetto dignitoso a questo angolo prezioso della costa.

