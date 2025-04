Via Ostiense all’alba: ogni mattina il traffico diventa una roulette

È ancora buio, ma Roma si è già svegliata. A sud della Capitale, lungo quella direttrice chiamata via Ostiense, il traffico si mette in moto quando la città sembra ancora dormire. Non è solo un normale flusso mattutino: è una sequenza di episodi al limite, di gesti che sfidano la logica prima ancora della legge.

Via Ostiense un’arteria metropolitana che ogni giorno sfida il buon senso

In quella fascia oraria tra le 6 e le 8, le regole del codice stradale sembrano più che altro una linea guida vaga, soggetta all’interpretazione personale di chi guida.

Le auto arrivano da Ostia, Casalpalocco, Infernetto, Axa, Acilia, Dragona. Quartieri che vivono un doppio volto: la quiete residenziale della sera e la frenesia urbana del mattino. Il punto di convergenza è sempre lo stesso: la città, Roma, che aspetta i suoi pendolari come ogni giorno, senza tuttavia avere gli strumenti per gestire davvero l’assalto.

Velocità e distrazione, un mix sempre più pericoloso

Lo scenario più comune è quello di auto che viaggiano ben oltre i limiti consentiti, con sorpassi improvvisi e azzardati, anche su tratti a una corsia per senso di marcia. Un gesto che, per molti, sembra solo un’abitudine consolidata. Ma quando a bordo ci sono bambini con lo zainetto già pronto per la scuola, la scena cambia tono. Non è più una questione di guida aggressiva: è un gioco al massacro in cui il margine d’errore è minimo e le conseguenze potenzialmente devastanti.

A rendere tutto ancora più surreale è lo sguardo dei conducenti. O meglio, dove si posa quello sguardo. Spesso non è sulla strada. È sul telefono. Scroll compulsivi sui social, messaggi vocali in uscita, email di lavoro già in fase di risposta. La guida diventa un sottofondo, un’attività accessoria. E intanto, si passa in mezzo a incroci, si sfiorano pedoni, si ignorano semafori lampeggianti.

Il cortocircuito tra abitudine e rischio

Ciò che rende questo fenomeno particolarmente preoccupante è la sua normalizzazione. Non stiamo parlando di occasionali trasgressioni. Parliamo di comportamenti sistematici, reiterati, che hanno assunto nel tempo la forma di una routine accettata, quasi automatica.

Per molti automobilisti, arrivare a Roma cinque minuti prima è una priorità che sembra giustificare tutto: l’eccesso di velocità, il sorpasso in curva, l’occhio sullo schermo, la mancata cintura di sicurezza. Non c’è malizia, spesso non c’è neanche reale consapevolezza. È semplicemente un’abitudine sbagliata, sedimentata negli anni, che però oggi si somma a un contesto urbano ormai al limite.

La città che corre ma non si guarda

Questo tratto di strada racconta qualcosa di più ampio: il modo in cui viviamo le nostre giornate. Sempre in corsa, sempre in affanno, spesso già irritati prima ancora di arrivare a destinazione. Via Ostiense è solo un esempio emblematico di come la mobilità urbana, quando non è regolata da coscienza e rispetto, diventi un’area grigia dove la sicurezza viene sospesa.

In un tempo in cui la tecnologia a bordo potrebbe supportare la sicurezza (dai sistemi di frenata automatica al controllo degli angoli ciechi), la realtà è che quella stessa tecnologia, usata male, diventa la causa principale di distrazione. Il paradosso è evidente: siamo circondati da strumenti per guidare meglio, eppure guidiamo peggio.

Non serve un incidente per capire che è già troppo

Non è necessario aspettare che qualcosa accada per capire che si è già oltre il livello di guardia. Gli incidenti, quelli gravi, fanno notizia. Ma sono i microincidenti quotidiani, quelli sfiorati per un soffio, a costruire la vera mappa del rischio. E su via Ostiense, ogni mattina, quella mappa si ridisegna come se fosse una trappola a cielo aperto.

Il punto non è solo denunciare. È anche iniziare a guardare, senza filtri e senza giustificazioni, a quello che accade ogni giorno sotto i nostri occhi. E forse – forse – rendersi conto che cambiare abitudini è meno complicato di quanto sembri.

