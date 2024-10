Via Pontina, lavori su un cavalcavia: come cambia la viabilità

La società Enodia ha annunciato l’avvio dei lavori di installazione di un sofisticato impianto di monitoraggio strutturale su via Pontina, che interesseranno uno specifico tratto stradale all’altezza del chilometro 12,680 della SS 148. Questi interventi, che si svilupperanno su cinque giorni, porteranno a una serie di modifiche temporanee alla viabilità lungo l’arteria, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli automobilisti e agevolare le operazioni tecniche in condizioni controllate.

Previsti cinque giorni di lavori

Le operazioni inizieranno lunedì 4 novembre e si concluderanno venerdì 8 novembre, con una fascia oraria notturna dedicata dalle 22:00 alle 6:00 del mattino successivo, per ridurre al minimo l’impatto sulla circolazione quotidiana. I lavori si concentreranno in particolare sul cavalcavia situato in prossimità del Km 12,680, dove verrà installato il nuovo sistema di monitoraggio, progettato per aumentare la sicurezza dell’infrastruttura.

Durante l’esecuzione dei lavori, la circolazione lungo la via Pontina sarà modificata con chiusure a fasi alternate su entrambe le carreggiate, sia sulla corsia di marcia che su quella di sorpasso. Questo comporterà restringimenti della carreggiata che interesseranno anche le corsie di accelerazione e decelerazione in entrata e in uscita dal Grande Raccordo Anulare (GRA), costringendo gli automobilisti a prestare maggiore attenzione.

Le modifiche nel dettaglio

Il piano di modifiche alla viabilità prevede le seguenti misure principali:

In direzione Terracina : la carreggiata sarà ristretta dal Km 11,740 al Km 12,740 della SS 148, dove verrà imposto un limite di velocità di 50 km/h, applicato sia alla corsia di marcia sia a quella di sorpasso.

: la carreggiata sarà ristretta dal Km 11,740 al Km 12,740 della SS 148, dove verrà imposto un limite di velocità di 50 km/h, applicato sia alla corsia di marcia sia a quella di sorpasso. In direzione Roma: verranno applicati restringimenti dal Km 13,600 al Km 12+600, con lo stesso limite di velocità di 50 km/h per tutte le corsie.

Per tutta la durata degli interventi, la società Enodia garantirà l’installazione di una segnaletica stradale temporanea specifica per informare e guidare gli automobilisti lungo il tratto interessato. Verranno attivati, laddove necessario, anche semafori temporanei per gestire il traffico nelle aree dove si verificheranno i restringimenti maggiori.