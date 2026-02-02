Via Prenestina senza acqua: guasto Acea alle 5.30, quartieri in emergenza e autobotti in strada

Alle 5.30 di lunedì 2 febbraio Roma Est si è svegliata con un doppio problema: l’acqua che correva in strada e quella che non arrivava più nelle case. Una rottura su una conduttura principale Acea, lungo via Prenestina all’altezza del civico 916 (zona Tor Tre Teste), ha provocato una perdita imponente, la chiusura del tratto da via Emilio Longoni a viale Giorgio De Chirico in entrambi i sensi di marcia e, soprattutto, disservizi idrici diffusi nel quadrante Prenestino-Casilino. Il risultato è un lunedì iniziato in salita: rallentamenti, deviazioni, rubinetti asciutti e una domanda che rimbalza da palazzo a palazzo, più concreta di qualunque comunicato: quanto durerà? LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Rottura della conduttura su via Prenestina: strada interdetta e città rallentata

L’intervento è scattato all’alba, nel momento in cui la città si rimette in moto. La perdita ha invaso la carreggiata e ha costretto alla chiusura di un tratto strategico di via Prenestina, con ripercussioni immediate sulla viabilità del quadrante est. Automobili e mezzi pubblici si sono riversati sulle strade alternative, creando code e tempi di percorrenza più lunghi. Un guasto idrico, in poche ore, è diventato anche un tema di mobilità urbana: la stessa frattura che interrompe l’erogazione può spezzare la continuità dei collegamenti, con effetti che si sommano e si amplificano nell’ora di punta.

Rubinetti a secco nel Prenestino-Casilino: disagi domestici e servizi sotto pressione

Se il traffico “si vede”, l’assenza d’acqua si sente nella parte più semplice della giornata: lavarsi, preparare colazione, far partire una lavatrice, aprire un rubinetto e non ottenere nulla. Decine e decine di migliaia di famiglie, secondo le segnalazioni raccolte in mattinata, si sono trovate in questa condizione senza preavviso. Il problema non è solo la mancanza di un servizio essenziale: è l’effetto a cascata su scuole, attività commerciali, studi professionali, bar e ristoranti, dove l’acqua non è un dettaglio ma un requisito minimo per restare operativi. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In casi simili la prima criticità è sempre la stessa: la durata. Quando non c’è una finestra temporale credibile, organizzare la quotidianità diventa un esercizio di resistenza, soprattutto per chi vive in condomìni numerosi o ha persone fragili in casa. Ed è qui che la percezione dei cittadini si fa più netta: non basta sapere “cosa è successo”, serve sapere “cosa succede adesso”. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il Municipio: “Non è possibile quantificare i tempi di ripristino”

A dare un primo quadro istituzionale è stato il presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste, che ha confermato il guasto su una conduttura principale Acea e ha spiegato che, nelle prime ore, non era possibile quantificare i tempi necessari al ripristino. Un messaggio prudente, comprensibile dal punto di vista tecnico, ma che ha alimentato ulteriormente la tensione di chi attende aggiornamenti puntuali. Proprio sotto l’annuncio social, diversi residenti hanno fatto notare come la mancanza d’acqua fosse evidente da sola e come l’informazione più urgente fosse un’altra: la gestione dell’emergenza in strada, con rifornimenti sostitutivi adeguati e comunicazioni chiare su punti e modalità.

Autobotti predisposte nel quadrante est: ecco dove rifornirsi

Per limitare i disagi, Acea ha attivato un servizio di rifornimento tramite autobotti, con stazionamenti in più aree della zona interessata. Le postazioni comunicate sono:

piazza del Pigneto

via del Pigneto (fronte giardino Galafati)

piazza Roberto Malatesta

via Filarete (altezza via Galeazzo Alessi)

via della Stazione Prenestina

via Rovigo d’Istria (adiacente mercato)

via Davide Campari (parcheggio fronte chiesa S. Tommaso d’Aquino)

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità è previsto anche un servizio straordinario di rifornimento, richiedibile al numero verde 800.130.335, indicato anche per informazioni e aggiornamenti.

La protesta dei residenti: “File per uno o due secchi, è troppo poco”

Nelle ore successive al guasto, il racconto dal territorio si è fatto duro. “Da questa mattina presto in casa stiamo senza acqua corrente. All’improvviso. Nessuno sa con certezza quando il problema si risolverà”, denuncia un residente del quadrante Prenestino-Casilino. Nel suo messaggio c’è anche un dettaglio pratico che pesa quanto la rottura: le file davanti alle autobotti e la sensazione che la quantità d’acqua ottenibile sia insufficiente rispetto al numero di persone coinvolte.

La foto delle persone in coda per riempire secchi e bottiglie è, di fatto, l’immagine di una città che torna a misure d’emergenza. E quando succede in un’area densamente popolata, il punto non è soltanto l’incidente tecnico: diventa anche un tema di resilienza delle reti e di prevenzione, perché ogni cedimento non colpisce un singolo stabile, ma interi quartieri.

Motivi e conseguenze: il nodo delle infrastrutture e la richiesta di trasparenza

Ogni rottura di una conduttura principale riapre la stessa domanda: in che stato sono le reti e quanto è frequente l’evento “imprevisto” che, a Roma, sembra ripetersi con una regolarità preoccupante. La gestione dell’emergenza, inoltre, vive di un equilibrio delicato: da un lato l’esigenza di intervenire in sicurezza e ripristinare la linea, dall’altro l’obbligo di garantire informazione tempestiva e servizi sostitutivi proporzionati ai numeri in gioco.

I residenti, oggi, non chiedono solo di riavere l’acqua. Chiedono tempi credibili, aggiornamenti frequenti, indicazioni operative chiare e un modello di intervento capace di anticipare il disagio, non di inseguirlo. Perché un’interruzione idrica in un quadrante come quello est non è un inconveniente: è un problema pubblico che tocca igiene, lavoro, scuola, mobilità e dignità della vita quotidiana.