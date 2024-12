Viabilità, incidente sull’A1: chiuso il bivio con l’A24

Questa mattina, giovedì 5 dicembre, un grave incidente sull’autostrada A1, all’altezza del chilometro 575, ha causato disagi significativi alla viabilità, determinando la chiusura completa del tratto tra il bivio con l’A24 e la diramazione Roma Sud in direzione Napoli.

L’incidente ha coinvolto due camion, che per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati violentemente. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei mezzi pesanti trasportava materiali potenzialmente pericolosi, il che ha richiesto l’intervento tempestivo dei mezzi di soccorso specializzati. Fortunatamente, al momento non sono stati segnalati feriti gravi, ma i danni ai veicoli e alla carreggiata sono ingenti.

Le squadre di Autostrade per l’Italia, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale del 118, sono sul posto per gestire le operazioni di rimozione dei mezzi incidentati e per garantire la sicurezza della zona. La Polizia Stradale sta effettuando i rilievi per determinare le responsabilità dell’accaduto. Il tratto di autostrada quindi è stato chiuso immediatamente per consentire l’intervento dei soccorsi e per motivi di sicurezza.

Per alleviare l’impatto sulla viabilità, la circolazione verso Napoli è stata deviata sulla A24 in direzione Roma. Gli automobilisti possono poi proseguire prendendo la diramazione Roma Sud attraverso il Grande Raccordo Anulare (G.R.A.). Tuttavia, anche il G.R.A. sta registrando rallentamenti significativi a causa dell’aumento del flusso di traffico.