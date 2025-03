Viabilità. Latina Scalo, aperto al traffico un nuovo tratto di strada che collega via della Stazione e via Gloria

A Latina Scalo è stato aperto al traffico un nuovo tratto di via Empedocle, un’importante strada di collegamento tra via della Stazione e via Gloria. Il taglio del nastro ha visto la partecipazione del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, nonché dei consiglieri comunali Alessandro Porzi, Mauro Anzalone, Vincenzo Valletta e Giuseppe Coluzzi. All’evento erano presenti anche il dirigente Paolo Cestra, i tecnici del dipartimento Urbanistica, insieme a numerosi residenti del quartiere, tutti entusiasti di vedere la realizzazione di un’opera che migliorerà la viabilità e la qualità della vita nella zona.

“La nuova strada aperta in seguito al sopralluogo di oggi – afferma il Sindaco – rappresenta un elemento fondamentale nell’ottimizzazione dei collegamenti stradali e ferroviari nella zona di Latina Scalo, un’area che ogni giorno accoglie numerosi pendolari diretti alla stazione ferroviaria. Il tratto di via Empedocle, che ora collega via Gloria a via della Stazione, è stato completato dopo circa otto mesi di lavori, che hanno previsto interventi significativi per garantire maggiore sicurezza e funzionalità al traffico veicolare e pedonale.

I lavori, durati circa 8 mesi, hanno portato alla realizzazione di una nuova carreggiata, marciapiedi, cigli stradali in travertino, e una nuova illuminazione. Non solo: è stata creata anche una piazzola di sosta per i cittadini e un parcheggio per auto e motocicli, offrendo così una soluzione pratica e funzionale per chi frequenta quotidianamente questa zona. Si tratta, dunque, di un’opera a servizio dei residenti e che migliora il collegamento con la stazione ferroviaria”.

“L’intervento che abbiamo completato oggi – continua l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio, aggiungendo alcuni dettagli sul progetto – è stato realizzato a costo zero per l’amministrazione comunale, grazie alla collaborazione con la ditta vincitrice di un altro appalto in corso di realizzazione. Questo appalto riguarda il tratto di collegamento tra via delle Industrie e largo Platone, e la stessa ditta ha effettuato i lavori su via Empedocle come parte di una miglioria aggiuntiva.

Questo tipo di sinergia tra diversi progetti permette di ottimizzare le risorse e di realizzare interventi che vanno incontro alle esigenze dei cittadini, senza gravare sul bilancio comunale. Il lavoro non si ferma qui: nei prossimi mesi sono previsti ulteriori interventi nella zona, come l’inserimento di piante, l’installazione di panchine e la cura degli spazi verdi, che contribuiranno a migliorare ulteriormente la vivibilità dell’area. Questi lavori saranno realizzati in stretta collaborazione con il servizio Aree verdi, al fine di garantire che ogni dettaglio risponda alle esigenze della comunità e dell’ambiente circostante”.

