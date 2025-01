Viabilità, lavori su A1 e A12: tutte le modifiche e i percorsi alternativi

Nelle prossime ore, alcune tratte autostradali della A1 e della A12 saranno interessate da interventi di manutenzione e migliorie infrastrutturali. Le attività, programmate da Anas e altre società coinvolte, comporteranno temporanee modifiche alla viabilità. Ecco un quadro completo per orientarsi tra chiusure e percorsi alternativi.

Lavori sull’A1, chiusure a Torrenova e sul GRA

Proseguono i lavori di rifacimento della viabilità sulla Diramazione Roma Sud (D19) dell’A1 Milano-Napoli. Le chiusure riguarderanno in particolare lo svincolo di Torrenova, in entrata verso la A1, durante le quattro notti da martedì 7 a venerdì 10 gennaio, nella fascia oraria 21:00-5:00. In alternativa, gli automobilisti sono invitati a utilizzare lo svincolo 19 del Grande Raccordo Anulare.

Un ulteriore provvedimento è previsto tra le 22:00 di mercoledì 8 e le 5:00 di giovedì 9 gennaio, quando sarà chiuso il ramo di immissione sulla D19 per chi proviene dalla SS6 Casilina e si immette sul GRA. Questa misura è necessaria per consentire operazioni di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore. In questo caso, si consiglia di proseguire sul GRA fino all’uscita Anagnina-Tuscolana (21-22), rientrando successivamente in carreggiata esterna in direzione Firenze-L’Aquila, e utilizzare lo svincolo 19 E45-A1.

Modifiche alla viabilità sull’A12, i dettagli

Spostandosi sulla A12 Roma-Civitavecchia, i lavori di manutenzione sulla segnaletica verticale porteranno alla chiusura dell’entrata di Torrimpietra nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio. I dettagli:

Dalle 22:00 alle 2:00, chiusura in direzione Civitavecchia/SS1 Aurelia. Percorso alternativo: entrata allo svincolo di Cerveteri Ladispoli.

Dall’1:00 alle 6:00, chiusura in direzione Roma. Alternativa consigliata: entrata a Maccarese o utilizzo della SS1 Aurelia verso Roma.

Inoltre, nelle notti di martedì 7 e mercoledì 8 gennaio, sarà interdetto il transito sul tratto compreso tra Civitavecchia Sud e Civitavecchia Nord per lavori di manutenzione straordinaria.

Da segnalare anche lavori previsti sulla SS1 Aurelia, nella settimana successiva. Da lunedì 13 gennaio a venerdì 17 gennaio, sarà chiusa al traffico la corsia di marcia tra il km 27+000 e il km 29+000, in direzione Roma, nell’area nord del Comune di Fiumicino. Gli interventi, autorizzati da Anas, riguardano la sistemazione di un tratto stradale precedentemente interessato da operazioni di E-Distribuzione.