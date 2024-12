Viabilità, lavori sulla SS296 della Scafa: quali sono i tratti interessati

Lavori alle barriere di protezione in vista dell’aumento del traffico nei giorni del Giubileo; come cambia il flusso del traffico

La SS 296 della Scafa, importante arteria di collegamento tra l’Aeroporto di Fiumicino e Ostia, sarà chiusa al traffico per una notte, con un’interruzione temporanea della viabilità dovuta a lavori di manutenzione straordinaria. La chiusura, stabilita da Anas, sarà necessaria per garantire l’adeguamento e la sicurezza della strada, in previsione dell’aumento del traffico in vista dei prossimi eventi giubilari.

Modifiche alla viabilità, i dettagli

Data di inizio : Giovedì 19 dicembre 2024

: Giovedì 19 dicembre 2024 Orario di chiusura : dalle 22:00 di giovedì 19 dicembre fino alle 6:00 di venerdì 20 dicembre

: dalle fino alle Durata totale della chiusura: 8 ore

Questa chiusura notturna è stata programmata per ridurre al minimo i disagi agli utenti della strada, evitando l’orario di punta del traffico diurno.

Il tratto della SS 296 della Scafa interessato dalla chiusura è quello compreso tra l’Aeroporto di Fiumicino/Allacciamento Autostrada Roma-Fiumicino e l’incrocio con via della Scafa. La chiusura riguarda entrambe le direzioni di marcia. In direzione Aeroporto la chiusura disposta dal km 0 fino al km 900; viceversa in direzione Ostia.

I lavori in corso sono parte di un più ampio programma di manutenzione programmata promosso da Anas. L’obiettivo è la riparazione e la sostituzione delle barriere di protezione e il parziale adeguamento delle barriere di sicurezza stradale. Questi interventi puntano a migliorare la sicurezza della strada e a preparare la viabilità a un considerevole aumento del flusso di traffico in vista degli eventi giubilari previsti a breve. La SS 296 è, infatti, uno snodo chiave per il flusso di pellegrini diretti a Roma. La scadenza per il completamento dei lavori è fissata per il 23 dicembre 2024, in modo da garantire la piena operatività della strada durante il periodo natalizio e gli eventi religiosi successivi.

Viabilità, i percorsi alternativi

Il consorzio responsabile dei lavori è il Conpat S.c.a.r.l., già noto come AMEC S.r.l., ora divenuto Sostenia S.r.l. – Tecno Parking S.r.l. (consorziata esecutrice affiancata). Questo gruppo ha già eseguito diversi interventi simili su infrastrutture stradali e autostradali, garantendo standard di sicurezza e qualità elevati.

La chiusura riguarderà tutti gli utenti che percorrono quotidianamente questo tratto, inclusi:

Pendolari diretti o in uscita dall’Aeroporto di Fiumicino;

diretti o in uscita dall’Aeroporto di Fiumicino; Automobilisti diretti a Ostia o lungo la via della Scafa;

diretti a Ostia o lungo la via della Scafa; Veicoli commerciali e mezzi pesanti che utilizzano la strada come via di collegamento strategica.

Durante la chiusura della SS 296, gli automobilisti potranno utilizzare percorsi alternativi, indicati da Anas con apposita segnaletica. La prima opzione è l’Autostrada Roma-Fiumicino (A91) per chi deve raggiungere l’aeroporto; la seconda è via della Scafa e strade secondarie locali per chi è diretto a Ostia o aree limitrofe.