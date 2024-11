Viabilità, lavori sull’A24 e sul Grande Raccordo Anulare: cosa cambia per gli automobilisti

Per lavori in corso su due importanti strade, previste chiusure e deviazioni. Sul GRA i lavori dureranno per tutto il mese di novembre

In arrivo ore complicate per chi deve affrontare la viabilità su alcuni dei principali nodi stradali del Lazio. I lavori di manutenzione e ammodernamento, previsti per i prossimi giorni, porteranno a chiusure e deviazioni sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo e sul Grande Raccordo Anulare, impattando così sul traffico di migliaia di automobilisti.

A24, previsti tre giorni di lavori

Gli interventi previsti sull’autostrada A24 Roma-L’Aquila-Teramo interesseranno il ramo di allacciamento con l’autostrada A1 Milano-Napoli. Le chiusure, necessarie per consentire i lavori di pavimentazione, inizieranno questa sera, giovedì 7 novembre, e proseguiranno fino alle prime ore del 9 novembre.

Dalle 21:00 alle 6:00 di giovedì 7 novembre e venerdì 8 novembre, il tratto sarà chiuso al traffico per i veicoli provenienti da Roma e diretti verso Napoli. Gli automobilisti, in alternativa, dovranno percorrere il Grande Raccordo Anulare e seguire le indicazioni per la D19 Diramazione Roma sud in direzione Napoli. Anche chi proviene da Teramo verso Napoli sarà soggetto a questa chiusura. Lo stesso iter sarà ripetuto nella notte tra venerdì 8 novembre e sabato 9 novembre, negli stessi orari. Questa serie di interventi, che non coinvolgono Autostrade per l’Italia ma altre gestioni autostradali, risulta essenziale per migliorare la sicurezza e il comfort di guida su questa tratta particolarmente trafficata.

GRA, modifiche alla viabilità per il mese di novembre

Non meno rilevanti sono i lavori di ammodernamento che interesseranno il Grande Raccordo Anulare, gestiti da Anas. La disciplina provvisoria del traffico prenderà il via da domani, venerdì 8 novembre, e durerà fino al 30 novembre. Le attività saranno eseguite in orario notturno, tra le 21:30 e le 6:00 del mattino, per minimizzare il disagio ai pendolari diurni.

Le modifiche alla viabilità saranno le seguenti:

Restringimenti in carreggiata esterna: Dal km 17,300 al km 14,200, saranno chiuse due corsie alla volta a seconda delle esigenze dell’intervento.

Chiusure in carreggiata interna: Dal km 12,800 al km 15,200, con interessamento delle Gallerie Veio I e II.

Chiusura della rampa di ingresso: In corrispondenza del km 15,600, all’altezza della Cassia bis, in carreggiata esterna.

Oltre ai lavori strutturali, proseguono le attività per l’installazione dei sistemi Smart Road sul GRA, volti a rendere l’infrastruttura più moderna e sicura. Tra le limitazioni più significative, fino al 16 novembre, vi è la chiusura dello svincolo numero 13, all’altezza del km 29,8 della Strada statale 5 Tiburtina, punto nevralgico per chi utilizza il GRA per accedere a questa importante arteria.