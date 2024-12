Viabilità, manutenzione ordinaria sulla Roma-Viterbo: le modifiche alla circolazione ferroviaria

La ferrovia Roma-Viterbo si prepara ad affrontare una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che comporteranno modifiche significative alla circolazione ferroviaria nelle prossime settimane. I lavori, programmati su alcune tratte chiave, richiederanno chiusure anticipate e l’attivazione di servizi sostitutivi per garantire la mobilità dei passeggeri. Ecco tutti i dettagli per chi utilizza questa importante linea ferroviaria.

Modifiche alla circolazione ferroviaria dal 9 dicembre

I lavori interesseranno tre tratte principali:

Acqua Acetosa – Monte Antenne

Grottarossa – Saxa Rubra Vecchia

Vallerano – Fornacchia

Gli interventi, finalizzati a migliorare la sicurezza e l’efficienza della linea, comporteranno modifiche agli orari e al servizio, con effetti sia sulla tratta urbana (piazzale Flaminio-Montebello) che su quella extraurbana (Catalano-Viterbo).

A partire da lunedì 9 dicembre, dal lunedì al venerdì, la tratta urbana tra piazzale Flaminio e Montebello chiuderà in anticipo:

Ultima partenza da piazzale Flaminio: ore 22:00

ore 22:00 Ultima partenza da Montebello: ore 22:10

Durante il weekend, il servizio sarà regolare, ad eccezione di sabato 14 e domenica 15 dicembre, quando verranno introdotte modifiche specifiche.

Sulla tratta extraurbana, le modifiche più rilevanti riguardano alcune corse, con l’introduzione di servizi sostitutivi. Ecco il dettaglio:

Corsa 612 (piazzale Flaminio-Catalano, ore 19:00):

Soppressa e sostituita da un treno speciale PF-SO 0 tra piazzale Flaminio e Sant’Oreste, con servizio bus tra Sant’Oreste e Catalano.

(piazzale Flaminio-Catalano, ore 19:00): Soppressa e sostituita da un treno speciale tra piazzale Flaminio e Sant’Oreste, con servizio bus tra Sant’Oreste e Catalano. Corsa 613 (Catalano-piazzale Flaminio, ore 21:37):

Soppressa e sostituita da un bus tra Catalano e Sant’Oreste e dal treno speciale PF-SO 01, in partenza da Sant’Oreste alle ore 20:26 e con arrivo a piazzale Flaminio alle 21:44.

Cosa cambia il 14 e 15 dicembre

Durante il weekend del 14 e 15 dicembre, la linea vedrà ulteriori cambiamenti:

Sabato 14 dicembre

Chiusura anticipata della tratta extraurbana con le seguenti soppressioni: Treno 716 (Catalano-Viterbo, ore 20:28) Treno 717 (Viterbo-Catalano, ore 20:19)

Ultime corse disponibili: Treno 714 (Catalano-Viterbo, partenza ore 18:49) Treno 715 (Viterbo-Catalano, partenza ore 18:40)



Domenica 15 dicembre

Tratta urbana:

Soppressioni sulle ultime corse serali: Treno 95 (Montebello-piazzale Flaminio, partenza ore 22:38) Treno 96 (piazzale Flaminio-Montebello, partenza ore 22:10) Treno 93 (Montebello-piazzale Flaminio, partenza ore 22:08) Treno 94 (piazzale Flaminio-Montebello, partenza ore 21:40)

Soppressioni sulle ultime corse serali: Tratta extraurbana:

Soppressioni di corse pomeridiane e serali: Treno 1806 (Catalano-Viterbo, partenza ore 19:40) Treno 1807 (Viterbo-Catalano, partenza ore 18:10) Ultime corse disponibili: Treno 1804 (Catalano-Viterbo, partenza ore 16:40) Treno 1805 (Viterbo-Catalano, partenza ore 15:00)

Soppressioni di corse pomeridiane e serali: Ultime corse disponibili:

Durante le fasce orarie in cui i treni non saranno disponibili, verranno attivati bus navetta per coprire le tratte interrotte. I passeggeri sono invitati a verificare gli orari e le fermate dei bus sostitutivi presso le stazioni interessate o sul sito ufficiale della linea ferroviaria.