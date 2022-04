Viabilità Roma, 25 aprile di cortei e corse: deviazioni e strade chiuse

Roma, viabilità per oggi, 25 aprile, molti gli eventi, i cortei e le iniziative.

Dalle 9 alle 18, è in programma il Gran Premio Ciclistico della Liberazione con partenza e arrivo su viale Terme di Caracalla. Il percorso interesserà via Antoniniana, viale Baccelli, viale Porta Ardeatina, piazzale Ostiense, viale Giotto, largo Fioritto. Dalle 7.30 alle 19 deviate le linee di bus.

Roma, viabilità e iniziative per il 25 aprile

Dalle 9.30 alle 11.30, invece, un corteo è in programma da largo Bompiani e a piazzale Ostiense. Bus deviati. Dalle 10.30 alle 12, poi, corteo per il 25 aprile da piazza delle Camelie a via Molfetta. Bus deviati. Fino alle 11.30, inoltre, è in programma la Corsa di Miguel con partenza da lungotevere Diaz e percorso sui lungotevere Cadorna, Della Vittoria, Oberdan, Flaminio, Thaon di Revel, via Capoprati, viale delle Olimpiadi, viale dei Gladiatori. Già dalle 2 di notte sono scattate chiusure al traffico su lungotevere Diaz.

Dalle 6.30 alle 11.30 chiusura al traffico sull’intero percorso di gara. Deviate le linee di bus. Ci sarà poi una processione religiosa, dalle 14 alle 16.30, da piazza Cavour a Castel Sant’Angelo con percorso lungo via Cicerone, via Lepanto, via Ferrari e viale Mazzini. Bus deviati.

Martedì 26, infine, nuova fase di potature su via Prenestina tra via Bresadola e largo Preneste. Fino al termine dei lavori, tutti i giorni, sabato e festivi esclusi, i tram 5 e 14, in arrivo da Termini e quelli della 19 in arrivo da piazza Risorgimento limiteranno la corsa a largo Preneste. Il resto del percorso proseguirà su bus navetta.

