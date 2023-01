Viabilità. Roma, deviazioni bus per eventi e strade chiuse per manutenzione nel weekend

La mobilità del fine settimana 13 e 14 gennaio 2023 nel territorio di Roma Capitale.

Domani sabato 14 e domenica 15 gennaio dalle ore 7 alle 17, per interventi di potatura, sarà chiusa al traffico via Merulana tra viale Manzoni e piazza San Giovanni in Laterano. Deviate le linee di bus.

Strade chiuse e bus deviati ad Ostia

Domenica, dalle 9 alle 13, a Ostia è in programma un evento sportivo. Sarà chiusa al traffico la complanare di via Cristoforo Colombo, in direzione di piazzale Colombo, tra viale del Circuito e piazzale Colombo. Deviate le linee di bus.

Vie chiuse in entrambi i sensi di marcia: viale Washington e viale San Paolo del Brasile

Dal 16 al 28 gennaio, per interventi di manutenzione ordinaria in piazzale Flaminio, viale Washington e viale San Paolo del Brasile, le strade saranno chiuse al traffico, dalle 21 alle 5:30, esclusi sabato e domenica, in entrambi i sensi di marcia. Bus deviati.

Strada chiusa in Via Flaminia per lavori ordinari

Partiranno lunedì 16 gennaio gli interventi di manutenzione ordinaria in via Flaminia. Fino al termine dei lavori, dalle 8 alle 17, la strada sarà chiusa tra piazza dei Carracci e via Guido Reni. Aggiornamenti in tempo reale e ulteriori dettagli su romamobilita.it (Com/Red/Dire)

