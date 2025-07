Viabilità, Roma: Tangenziale Est chiusa dal 16 al 24 luglio per lavori di Giubileo

Chiusura Prolungata

Dal 16 al 24 luglio, la Tangenziale Est di Roma sarà completamente chiusa nel tratto sopraelevato tra largo Passamonti e viale Castrense, in direzione San Giovanni. Questo blocco totale della circolazione è necessario per consentire ad Anas di sostituire le barriere antirumore, un intervento finanziato con i fondi del Giubileo. Durante questi giorni, il traffico sarà deviato su via dello Scalo di San Lorenzo.

Percorsi alternativi

Per chi proviene dall'A24 e si dirige a San Giovanni, è suggerito di prendere l'uscita su via di Portonaccio come alternativa. La polizia locale ha programmato un potenziamento dei servizi di viabilità per facilitare la circolazione e ridurre disagi durante il periodo di chiusura.

Eventi e modifiche correlate

Nello stesso periodo, oggi dalle 16 alle 19, un corteo partirà da piazza Vittorio Emanuele II per arrivare a via dei Fori Imperiali. Il percorso attraverserà punti nevralgici come via dello Statuto e via Cavour. Questo comporterà deviazioni o limitazioni per alcune linee autobus come la 16, 75 e 714.

Modifiche alla rete ferroviaria

Domani sono previsti lavori di manutenzione alla stazione San Pietro che influenzeranno i treni delle linee FL5 Roma-Pisa e altre. Verranno attivati bus navetta sostitutivi tra varie stazioni romane per minimizzare i disagi ai pendolari.

© Riproduzione riservata