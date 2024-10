Viabilità, traffico congestionato sull’A1 Roma-Napoli

Nel pomeriggio di oggi, venerdì18 ottobre, si stanno registrando significative difficoltà di circolazione sulla A1 Roma-Napoli, con code a tratti dovute al traffico intenso tra l’allacciamento con l’A24 Roma-Teramo (Km 561,7) e lo svincolo di Valmontone (Km 586,5), in direzione Napoli. Il picco del congestionamento, riporta Luceverde, è stato segnalato a partire dalle 14:15, con una tempistica di percorrenza stimata in circa 50 minuti per gli automobilisti che si trovano ancora ora su questo tratto di autostrada.

Code sull’A1 in prossimità di Valmontone

Col fine settimana alle porte, si tratta di un vero e proprio venerdì nero per quanto riguarda la viabilità. Gli automobilisti sono costretti a procedere a rilento in vari punti della carreggiata, con rallentamenti e stop-and-go che interessano in particolare l’area di interconnessione con l’A24, uno snodo critico per il traffico veicolare proveniente dalle aree est e nord-est del Paese.

Per chi è in viaggio verso Roma, si segnala un traffico meno congestionato rispetto alla direzione sud, ma è sempre consigliato consultare i bollettini di viabilità per eventuali aggiornamenti.