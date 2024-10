Viaggi aerei, prenota sempre in questo giorno della settimana | Non lo dice nessuno ma il risparmio è incredibile

Se vuoi davvero cominciare a risparmiare sui viaggi aerei, sappi che l’unico modo è questo qui. Lascia perdere le promozioni.

Viaggi aerei, come prenotare i voli spendendo pochissimo

Se ami viaggiare, di certo negli ultimi anni avrai riscontrato un considerevole aumento delle tariffe aeree e avrai cercato dei metodi per provare a risparmiare un po’ sui voli. Le compagnie low cost da anni offrono prezzi più convenienti rispetto a quelle di bandiera ma purtroppo, nonostante ciò, riuscire ad acquistare un posto su un volo, specialmente nei periodi più gettonati dell’anno, senza spendere una follia, è diventata un’ardua impresa.

Gli addetti ai lavori però sanno come fare per volare senza restare al verde e rubando i loro segreti potrai riuscire, finalmente, a salire a bordo anche con un piccolo budget a disposizione. Scopri subito come si può fare.

Il trucchetto per pagare i biglietti la metà

Ci siamo, finalmente stai per scoprire come viaggiare low cost. Ecco i metodi migliori per spendere poco per i biglietti aerei:

Uno dei metodi più semplici per riuscire a risparmiare sui biglietti aerei è visitare i siti web delle compagnie aeree il martedì, il giorno della settimana più economico di tutti o anche il mercoledì. Inoltre è consigliata la prenotazione direttamente attraverso i canali ufficiali delle compagnie aeree, perché agenzie di viaggio, piattaforme compara- prezzi e intermediari potrebbero, a volte, aggiungere un sovrapprezzo. Un altro modo per viaggiare senza restare al verde è optare per i mesi dell’anno meno gettonati, come ad esempio gennaio e febbraio. Anche scegliere un orario in tarda serata o al mattino presto può fare la differenza. Infine, una strategia che può rivelarsi efficace è provare a cercare biglietti aerei last minute , o al contrario cercare di giocare d’anticipo. Gli esperti di volo consigliano di comprare i biglietti aerei per i voli nazionali almeno un mese, o un mese e mezzo prima, mentre è preferibile prenotare 3 o 4 mesi prima della data di partenza, se si ha intenzione di prendere un volo internazionale.