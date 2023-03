Per due anni ha viaggiato sull’autostrada A1 Milano – Napoli senza pagare il pedaggio: ci riusciva accodandosi alle vettura che lo precedeva sulla barriera Telepass e passando come se fosse un unico mezzo.

È l’accusa mossa dalla Procura della Repubblica di Frosinone a un anziano ospite di una casa di riposo a Fiuggi (Fr), ipotizzando a suo carico il reato di “insolvenza fraudolenta”.

Nel periodo tra il 2020 ed il 2022 l’uomo ha accumulato circa quattromila euro di pedaggi non pagati. L’anziano si spostava in auto quasi sempre in orario serale o notturno, imboccando l’autostrada A1 dai caselli di Anagni o Ferentino (Fr) con uscita a Roma, Caserta o Napoli. Compiendo poi il viaggio di ritorno.

Al viaggiatore “portoghese”, gli investigatori sono risaliti attraverso i filmati delle telecamere che registrano gli accessi ai varchi Telepass e il traffico in Autostrada. Gli è stata concessa la possibilità di estinguere il reato: pagando tutti insieme i quattromila euro di pedaggi accumulati. (ANSA)

