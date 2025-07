Il drammatico risveglio della Capitale

Un botto assordante ha rotto il silenzio del mattino a Roma Est. Nei pressi di via dei Gordiani, un distributore di benzina e GPL è esploso inaspettatamente, generando un vasto incendio che ha immediatamente richiesto l’intervento di vigili del fuoco e forze dell’ordine. L’evento ha scosso profondamente la comunità locale e non solo. “Sembrava una bomba”, hanno commentato alcuni residenti ancora increduli per quanto accaduto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Bilancio provvisorio

Sul luogo dell’incidente si sono rapidamente precipitati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine insieme ai volontari della protezione civile per gestire la situazione d’emergenza. Il bilancio provvisorio conta 21 feriti durante le operazioni di soccorso, tra agenti della Polizia e Vigili del fuoco. Fortunatamente non sono segnalati altri feriti gravi tra i civili, ma lo spavento è stato notevole. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Testimonianza dei residenti

Le parole dei testimoni rendono l’idea del terrore vissuto: “Mi sono svegliato di soprassalto, sembrava un terremoto”, ha raccontato un residente del quartiere Prenestino. Anche a Centocelle i vetri hanno vibrato con forza al passaggio dell’onda d’urto. Le scene apocalittiche descritte dai cittadini parlano di pezzi di metallo volati in aria e vetri infranti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Allarme avvertito in tutta la città

Il rumore sordo dell’esplosione si è propagato fino ai quartieri più lontani come Monteverde e Ciampino. Sui social media non si contano le segnalazioni da diverse zone della città: dall’affollato Pigneto fino alla Montagnola, l’incidente è diventato argomento di discussione e preoccupazione collettiva.

Aggiornamenti…

Mentre le operazioni di messa in sicurezza continuano, resta alta l’allerta tra gli abitanti della zona. Le autorità stanno indagando per determinare le cause esatte dell’esplosione ed evitare il ripetersi di simili episodi in futuro. Per ora, la città si stringe attorno alle forze dell’ordine ferite durante il servizio. E’ stata chiusa la fermata della metro C Teano, situata tra via Teano e viale Partenope. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata