Videogiochi, solo a due passi da Roma trovi il MUSEO più spettacolare d’Europa | Gli amanti del genere si sono già fiondati, luogo magico

Se sei un vero appassionati di videogiochi, preparati a una novità che ti farà davvero battere forte il cuore.

Esiste un posto speciale, dove tornare bambini e in cui restare piccoli per sempre: ecco dove dovresti andare se abiti a Roma e dintorni.

Se hai in programma un giro nella Capitale, allora dovresti passare di qui: è una chicca per gli amanti del gaming.

La notizia è stata accolta con entusiasmo da tantissimi estimatori, che si sono precipitati a far visita al nuovo tempo dei videogame.

A pochi passi dal centro delle città eterna, è nato un luogo dedicato al magico mondo dei videogiochi e c’è anche un’intera sezione made in Italy.

Videogiochi, il nuovo tempo per appassionati del gaming

La città di Roma offre un’infinità di eventi mondani, locali, appuntamenti musicali, spazi dedicati all’arte, monumenti, spettacoli di ogni tipo. Questa offerta culturale si aggiunge all’enorme patrimonio storico e architettonico della città eterna e, a quanto pare, la Capitale non smette mai di stupire. Da poco infatti, è stato inaugurato un nuovo posto molto speciale.

Si tratta di un luogo unico nel suo genere, che sta richiamando già folle di appassionati: è una bellissima notizia per tutti coloro che amano i videogiochi. Scopriamo di che cosa si tratta, dove si trova e perché è già considerata la mecca del gaming.

Il posto speciale a due passi dal cuore della Capitale

Uno spazio di ben 700 mq, articolato su tre livelli diversi e tutto dedicato al videogame: ecco la grande novità riservata ai romani e a chi visita la capitale. Si tratta del nuovo Museo di videogiochi e si trova in zona Piazza della Repubblica, ovvero in Via delle terme di Diocleziano numero 35 a Roma. Si chiama GAMM, offre oltre 30 filmati inediti, che ripercorrono le tappe salienti della nascita dei videogame. Si tratta di una storia lunga 50 anni che ha stregato milioni di giocatori di tutte le generazioni.

Lo spazio espositivo si sviluppa in tre diverse aree tematiche. C’è il GAMMDOME, il PARC Path of Arcadia e l’HIP Historical Playground. L’area Path of Arcadia è dedicata ai giochi a monete, che si sono diffusi nelle sale gioco e nei bar tra gli anni 70 e ’90. Come si legge sulla pagina ufficiale di Instagram di Theromanpost, è il museo dei videogiochi più grande d’Italia. Il nuovo GAMM è aperto al pubblico dal 30 novembre dal lunedì alla domenica, dalle ore 9.30 alle ore 19.30. Sono previste aperture speciali nelle ore serali di venerdì e di sabato, dalle ore 20.30 alle ore 23.30.