Vieni dal buio, il romanzo di Mariagloria Fontana che libera il desiderio delle donne

Vieni dal buio è un romanzo che prende l’adulterio e lo spoglia della patina da “peccato elegante” per riportarlo alla sua radice più vera: il bisogno di essere visti, toccati, scossi dall’interno. Mariagloria Fontana costruisce una storia di desiderio e dipendenza in cui i corpi parlano prima delle coscienze, e la seduzione non è mai un semplice gioco di sguardi: è una chiamata, quasi una resa. Lo dichiarano già le soglie del libro, che evocano fame, infedeltà, menzogne e morte come un unico impasto emotivo, inseparabile.

Il triangolo (Nora, Paolo, Max) non è un triangolo "morale": è una geometria dell'assenza. Paolo rappresenta la solidità e la reputazione; Max la vertigine e la ferita; Nora è il campo di battaglia, ma anche la regista segreta del proprio precipizio. E attorno, come una lama sottile che prima graffia e poi incide, entra Leila: non solo personaggio, ma detonatore narrativo.

Vieni dal buio capitolo per capitolo

Capitolo 1

Il romanzo apre con un’ombra maschile: Max è già una domanda, più che un uomo. La scrittura lo ha abbandonato e, con essa, una parte della sua identità; resta un torpore inquieto, un desiderio che non consola. È un inizio che mette subito a fuoco la temperatura emotiva del libro: niente romanticismo, solo urgenza, come se l’amore fosse una febbre.

Capitolo 2

Qui il testo lavora sul ritmo del richiamo: messaggi, attese, scatti improvvisi del bisogno. La relazione si disegna come una dipendenza moderna, fatta di schermi e battiti accelerati, ma con un sottofondo antico: la paura di non esistere se l’altro non ti nomina.

Capitolo 3

Parigi entra come specchio e maschera. Nora prova abiti, misura la propria immagine, e scopre che lo splendore esteriore non garantisce alcuna felicità: la giovinezza non si indossa, si perde. La città è bellissima e “indifferente”, e proprio per questo amplifica la solitudine di chi deve scegliere una vita “giusta” mentre ne desidera un’altra.

Capitolo 4

Paolo si mostra nella sua doppiezza: la stabilità non lo rende immune dal desiderio, lo rende solo più abile a nasconderlo. L’incontro con Leila è narrato senza veli: non c’è erotismo decorativo, c’è una violenza psicologica che parla di potere, umiliazione, fuga da sé. È un capitolo disturbante proprio perché non permette al lettore di voltarsi dall’altra parte.

Capitolo 5

La tensione cresce nel quotidiano: Nora e Paolo, la casa, le abitudini, la facciata perfetta. In controluce, il libro suggerisce che l’ordine domestico può essere un anestetico: funziona, finché non smette.

Capitolo 6

Il seminterrato di Max è più di un luogo: è una metafora. Sesso, musica, odore, umidità: la passione non ha aria, non ha luce, eppure diventa irresistibile. Max appare come un “bello e dannato” contemporaneo, e Nora si innamora anche delle sue ferite, quasi volesse abitarle per dimenticare le proprie.

Capitolo 7

Il romanzo approfondisce l'asimmetria: Nora pretende qualcosa (una forma di esclusività emotiva), Max concede a scatti (un'attenzione intermittente). Qui nasce una delle intuizioni più amare del libro: non si soffre solo per amore, si soffre per gerarchia.

Capitolo 8

Nora vive la frattura: fuori è una donna integrata e competente, dentro è una creatura febbrile. La scrittura di Fontana si fa quasi fisica: i pensieri non sono idee, sono sintomi.

Capitolo 9

Il testo scava nella “doppia vita” senza glamour: bugie al lavoro, bugie in casa, bugie a sé stessi. La menzogna diventa una seconda pelle: utile, ma tossica.

Capitolo 10

La narrazione allarga il campo emotivo: Max non è solo amante, è padre, è uomo in difficoltà economica, è identità frantumata. La paternità e la precarietà tolgono fascino alla figura del seduttore e la rendono più vera, più feribile.

Capitolo 11

L’avvicinarsi del matrimonio pesa come un conto alla rovescia: ogni gesto quotidiano si carica di presagi. È la fase in cui la storia smette di essere “una fuga” e diventa una scelta che chiede un prezzo.

Capitolo 12

Il rapporto entra nella zona della dipendenza piena: l’assenza di Max comincia a funzionare come una punizione e la presenza come una ricompensa. Qui il romanzo parla con lucidità di un meccanismo emotivo che molti riconoscono, ma pochi ammettono.

Capitolo 13

Paolo porta Leila a casa: è il momento in cui la trasgressione non si limita più a “un altrove”, ma contamina lo spazio simbolico della coppia ufficiale. Leila, guardando Nora da lontano, avverte una competizione sociale e personale: non vuole solo un uomo, vuole una prova di valore.

Capitolo 14

Il romanzo insiste sul corpo come archivio: ciò che Nora fa, ciò che subisce, ciò che desidera resta inciso. La carne diventa memoria, e la memoria diventa gabbia.

Capitolo 15

Nora mente, scappa, corre: il desiderio diventa priorità assoluta. E Max pronuncia frasi che suonano come sentenze, facendo del sesso un rito di verità brutale. È qui che Vieni dal buio mostra la sua crudeltà più seducente: l’idea che proprio nel punto più “inconfessabile” si nasconda l’autenticità.

Capitolo 16

Il testo fa respirare il lettore dopo la frenesia: i dettagli, gli oggetti, i silenzi. Ma non è pace: è sospensione prima di un nuovo strappo.

Capitolo 17

Parigi torna come luogo senza giudizio, dove Nora si sente meno “osservata” che a Roma. Eppure nemmeno lì riesce a sentirsi pulita. Il romanzo coglie un punto delicatissimo: il senso di colpa non nasce solo da ciò che fai, ma da come pensi che gli altri ti leggano addosso.

Capitolo 18

L’intreccio procede per pressione: scadenze, impegni, telefonate, segreti. Il matrimonio avanza come un treno, mentre Nora continua a buttarsi dal finestrino e a risalire all’ultimo.

Capitolo 19

Le atmosfere si fanno più cupe: il libro insiste sul legame tra eros e distruzione, come se l’amore non potesse essere totale senza portarsi dietro la sua ombra.

Capitolo 20

Il viaggio (e l’altrove) assume un ruolo centrale: spostarsi diventa un modo per rinascere, ma anche per perdersi meglio. Qui si prepara la “discesa” simbolica che culminerà a Napoli.

Capitolo 21

La storia stringe i nodi: ciò che era clandestino inizia a pretendere conseguenze, e i personaggi avvertono che nulla resterà confinato nei messaggi e negli hotel.

Capitolo 22

Leila parla (davvero). È uno dei capitoli più intelligenti perché ribalta lo sguardo: la donna “di passaggio” si rivela una filosofa pratica del desiderio maschile, e Paolo appare nudo nella sua idea di purezza: Nora “pulita”, Leila “deriva”. È un giudizio che pesa come una bestemmia domestica.

Capitolo 23

Il romanzo avvia la trasformazione della colpa in paura: non più “cosa sto facendo?”, ma “chi lo verrà a sapere?”. È la fase in cui l’eros incontra il ricatto della realtà.

Capitolo 24

Max e la scrittura: “vai in cerca di guai” diventa un mantra, ma anche un’autoaccusa. La creatività è descritta come dolore fisico, gastrite dell’anima, e l’ex scrittore sembra vivere in un limbo: desidera la vita, ma non riesce a narrarla.

Capitolo 25

Nora e Paolo sono nella camera da letto della coppia “giusta”, ma qualcosa non funziona: il corpo tradisce, il desiderio si inceppa, la colpa affiora. È un capitolo potente perché mostra la verità più semplice: non si può separare ciò che si è da ciò che si fa.

Capitolo 26

Max davanti allo schermo bianco: l’immagine è perfetta. L’assenza di parole coincide con l’assenza di futuro. Eppure, proprio dentro quella sterilità, riaffiora la sua storia: madre, morte, precarietà, paura degli odori e della decomposizione. Il buio non è una posa: è una biografia emotiva.

Capitolo 27

Nora tenta la “purificazione” domestica: doccia, ordine, ricordi dei viaggi con Paolo, la cucina come rito di normalità. Ma il romanzo è spietato: non basta lavarsi per tornare innocenti. L’odore di Max resta, come una firma invisibile dentro la casa perfetta.

Capitolo 28

Il rientro da Napoli ha il sapore di una fine consumata: come se quel fine settimana avesse bruciato tutto ciò che poteva esistere tra Nora e Max. Napoli diventa luogo di confessione e di esaurimento: non resta “altro da aggiungere”, perché l’esperienza ha già detto tutto, fino in fondo.

Il pregio più raro di Vieni dal buio è non chiedere al lettore di assolvere o condannare: chiede di sentire. L’autrice racconta il desiderio come forza che illumina e ferisce nello stesso gesto; racconta la fedeltà come una costruzione faticosa, non come una virtù automatica; racconta il sesso come un linguaggio spesso più sincero delle parole, e quindi più pericoloso.

E soprattutto, mette in scena una verità che resta addosso: non è detto che il buio sia “il male”. A volte è solo il punto in cui smetti di fingere. Da lì in poi puoi tornare indietro, oppure no. Ma non sei più la stessa persona.

L’autrice di “Vieni dal buio”

Mariagloria Fontana è giornalista, scrittrice e conduttrice radiotelevisiva. È laureata in Storia e Critica del Cinema (Università Roma Tre) e ha conseguito un Master in Giornalismo e Comunicazione Pubblica (Università di Roma Tor Vergata). Ha esordito nella narrativa nel 2017 con La Ragione era Carnale (Curcio Editore) e nel 2022 ha pubblicato Affari di libri (Giulio Perrone editore). Nell’ottobre 2024 è uscito Vieni dal buio (Castelvecchi).

Ha scritto per Micromega (2010-2016), Il Fatto Quotidiano, Huffington Post, Dove Viaggi (Corriere della Sera) e altre testate; dirige il magazine online Le Città delle Donne ed è ideatrice e direttrice del Premio Le Città delle Donne. Dal 2017 al 2024 ha condotto il programma culturale “Affari di Libri” su Radio Radio e Radio Radio TV.

Scrive per Huffington Post e per le pagine culturali del quotidiano La Verità ed è parte della giuria storica del Premio Strega.