Vignarola laziale, la prepari a fine gennaio e ti porta solo FORTUNA | La tradizione non mente: funziona più del Cotechino

Ecco come preparare l’autentica bontà del Lazio: la Vignarola laziale racchiude tutto il sapore della cucina regionale.

Nessuno può resistere alla sua bontà. Piace a grandi e piccini anche se è ricca di verdure di stagione.

La Vignarola laziale si sposa benissimo con sapori decisi e coccola le papille gustative di qualsiasi commensale, ti chiederanno tutti il bis.

Scopri la ricetta originale del piatto forte della tradizione culinaria regionale. Vorrai rifarlo sempre.

Questo piatto fa bene al palato e allo spirito e secondo la leggenda chi la mangia attira a sé la buona sorte.

Vignarola laziale, come si prepara l’autentica bontà della cucina regionale del Lazio

La cosiddetta Vignarola laziale è uno dei piatti tipici della cucina tradizionale di questa splendida regione, ricca di ricette appetitose, che sanno conquistare anche i palati più esigenti. Per realizzare questo piatto servono tante verdure di stagione che, unite al guanciale, creano un incontro di gusto al quale è davvero impossibile dire di no. In particolar modo occorre procurarsi la lattuga romana, le fave, i piselli, i cipollotti e i carciofi. Vediamo che cosa serve per realizzare una porzione di Vignarola laziale per quattro persone e, soprattutto, qual è il procedimento giusto per un risultato da bis!

Per sei porzioni servono 250 grammi di piselli freschi da sgranare, 250 grammi di fave da sgranare 1/2 piccolo cespo di lattuga romana, 50 grammi di guanciale, 2 cipollotti freschi, 20 grammi di olio extravergine di oliva qualche foglia di mentuccia, 2-5 mestoli di brodo vegetale, da preparare con gli scarti delle verdure di cui sopra, sale, 250 grammi di carciofi da pulire, un limone. Ora scopri la ricetta originale della Vignarola laziale.

La ricetta imperdibile

La prima cosa da fare è sgranare fave e piselli, lavarli e metterne da parte una metà. Intanto bisogna lavare i carciofi e immergerli in acqua e limone per evitare che possano annerire. A questo punto bisogna tagliare i cipollotti e la lattuga e preparare un brodo con la metà degli ortaggi e la parte esterna dei carciofi, che è stata eliminata in precedenza. In una casseruola bisogna unire acqua salata e poi lessare all’interno le verdure. A questo punto bisogna tagliare il guanciale a cubetti e versare una padella dell’olio extravergine di oliva e far rosolare il guanciale a fuoco basso.

Dopodiché bisogna scolare e strizzare gli spicchi di carciofo, che sono stati lessati in precedenza, e far cuocere un minuto o due aggiungendo un mestolo di acqua di cottura delle verdure. Poi bisogna coprire e continuare la cottura per 5 minuti. Ora vanno inseriti i legumi, ovvero le fave e i piselli, aggiungendo ancora un cucchiaio d’acqua di cottura delle verdure. Una volta che saranno trascorsi 10 minuti, si può inserire anche la lattuga. Ora la Vignarola laziale è pronta. Basta aggiustare di pepe e servire ben calda. Buon appetito!