Villa Luana a Poli, 27 lavoratori a rischio, il nodo occupazionale al centro della Regione Lazio

Quando un luogo di cura rischia di diventare un simbolo di precarietà sociale, le parole smettono di essere tecniche. Diventano storie. E Villa Luana, per chi vive e lavora nel quadrante tiburtino-prenestino, è molto più che una casa di cura: è una presenza che accompagna la vita quotidiana, un presidio sanitario e insieme un punto di stabilità economica per decine di famiglie. Oggi, però, quella presenza si fa fragile.

L’audizione svoltasi giovedì presso la Commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio, convocata dopo la richiesta urgente del Comune di Poli, ha messo in fila numeri, toni, soluzioni possibili. Ma soprattutto ha fatto emergere, ancora una volta, quanto il destino di 27 lavoratori non sanitari (addetti alla cucina, portineria, reception, manutenzione) possa raccontare molto più del solo perimetro di una vertenza.

Villa Luana, un presidio che tiene insieme salute e occupazione

Ad aprire i lavori è stato il sindaco di Poli, Federico Mariani, che ha ricordato come Villa Luana sia, di fatto, l’unico riferimento sociosanitario stabile in un’area dove la popolazione sta invecchiando rapidamente e le alternative pubbliche sono lontane o sature. “Ridurre il personale, proprio oggi, va in direzione opposta rispetto ai bisogni reali del territorio”, ha detto, sottolineando anche le dichiarazioni della proprietà, che fino a pochi mesi fa parlava di investimenti e potenziamenti futuri.

Un presidio, dunque, che dovrebbe rafforzarsi, e non tagliare. Eppure la procedura di licenziamento collettivo è formalmente aperta, con tutte le incertezze che questo comporta per i lavoratori coinvolti.

Il nodo degli accreditamenti e la lunga storia di Villa Luana

Lo ha ricordato l’assessore comunale Nando Cascioli: la storia di Villa Luana nasce negli anni ’90 con l’obiettivo di colmare un vuoto nell’assistenza. Ma, da allora, il mancato accreditamento regionale per alcune specializzazioni ha segnato un costante equilibrio precario, dove l’operatività quotidiana si è sempre dovuta confrontare con margini economici sottili.

Eppure — è l’osservazione che oggi si fa più urgente — in un contesto in cui la sanità pubblica fatica a coprire i fabbisogni, ci sarebbe spazio per rafforzare, non ridurre. Cascioli propone un ventaglio di azioni: prolungare la cassa integrazione per altri 12 mesi, riconoscere le qualifiche sanitarie interne, riqualificare il personale non sanitario tramite percorsi formativi coerenti con i bisogni della struttura. Tutte ipotesi da approfondire nella prossima Commissione Lavoro, già convocata dopo le festività pasquali.

La voce dei lavoratori e il ruolo delle parti sociali

Durante l’audizione non sono mancati momenti di tensione. Le sigle sindacali — CGIL, CISL, UIL, UGL, FIALS — hanno contestato apertamente la decisione della proprietà, segnalando che, negli ultimi mesi, sarebbero stati assunti nuovi dipendenti in ruoli simili a quelli oggi dichiarati in esubero. Il sospetto, difficile da dimostrare ma difficile anche da ignorare, è che la logica del contenimento dei costi abbia prevalso su quella della continuità occupazionale.

“È qui che la politica deve fare la differenza”, ha detto uno dei delegati sindacali, “non con dichiarazioni di principio, ma con misure che costringano le aziende accreditate a non scaricare le criticità sui lavoratori più vulnerabili”.

Le posizioni in campo

A nome della Gestione Sanitaria Italiana, Emilio Innocenzi ha illustrato la posizione aziendale: calo dei ricavi, ridefinizione degli organici, razionalizzazione delle spese. Una linea che ha trovato però poco ascolto tra i consiglieri intervenuti.

Il vicepresidente della Commissione Sanità, Rodolfo Lena (PD), insieme ai consiglieri Luciano Crea (Lista Rocca) e Laura Cartaginese (Lega), ha espresso la volontà di favorire ogni percorso istituzionale utile a salvaguardare i posti di lavoro. Una posizione condivisa anche dalla presidente della Commissione, Alessia Savo (FdI), che ha parlato di “un primo passo importante” per aprire un confronto vero, senza sconti ma senza barricate ideologiche.

Un equilibrio fragile tra cura e sostenibilità

Villa Luana impiega oggi oltre 140 persone. Tra RSA, riabilitazione, emodialisi e fisioterapia, rappresenta un micro-sistema di servizi integrati che difficilmente potrebbe essere replicato a breve in altri punti del territorio. Proprio per questo la vertenza occupazionale assume un valore sistemico: si rischia di mettere in crisi un asset fondamentale per la salute pubblica in una zona già periferica rispetto ai grandi poli ospedalieri romani.

E, al tempo stesso, di alimentare quel processo silenzioso che svuota le comunità delle loro competenze, delle loro relazioni professionali, della dignità che deriva dal lavoro.

Un banco di prova per la Regione Lazio

La prossima tappa sarà la Commissione Lavoro. Ma, al di là delle scadenze, resta una domanda aperta: si può davvero parlare di sviluppo sanitario, se al primo contraccolpo si taglia chi tiene in piedi la quotidianità delle strutture? La risposta, per ora, è affidata alla politica e alla capacità delle parti coinvolte di trasformare un tavolo tecnico in una reale occasione di mediazione.

Perché i 27 lavoratori di Villa Luana non sono solo “non sanitari”. Sono custodi di un ingranaggio che funziona anche quando nessuno lo nota. Ed è proprio da lì che, spesso, passa il senso profondo della cura.

© Riproduzione riservata