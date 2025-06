Villa Pamphili: identificata la donna trovata morta con la figlia

Un mistero inquietante nel cuore di Roma

Sabato pomeriggio la scoperta inquietante . Prima il corpo nudo di una donna, giovane, 29 anni. Un braccio che spuntava da un sacco nero ha colto l'attenzione di una persona che passava nei pressi e poi più in là, 200 metri avanti, un altro macabro e terribile ritrovamento. Il corpo nudo di una bambina, di pochi mesi, che s è scoperto poi dall'esame del DNA, essere figlia della giovane donna, con segni di contusioni sulle braccia, il collo e le gambe. Il corpo della donna è stato rinvenuto nei pressi della cancellata su via Leone XIII e stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, la donna sarebbe morta da circa una settimana, la bambina invece, di appena 6 mesi, è morta solo pochi giorni prima della madre.

Nessuna traccia nei registri ufficiali

Quello che rende il caso ancora più complesso è l'assenza totale delle due vittime nei registri ufficiali. Non ci sono segnalazioni di persone scomparse che combacino con i loro profili né in Italia né all'estero. Questo ha complicato enormemente il lavoro degli investigatori nell'identificazione dei corpi. Ma oggi arriva notizia che la Polizia ha identificato la donna morta a Villa Pamphili, è di nazionalità spagnola e potrebbero essere stati proprio i tatuaggi sul suo corpo ad aiutare gli inquirenti.

Autopsie e ipotesi investigative

L'autopsia sul corpo della donna non ha rivelato segni di violenza o uso di sostanze stupefacenti. Sembrerebbe quindi avvalorarsi l'ipotesi di una morte naturale. La bambina, invece, presentava segni evidenti di soffocamento e percosse. Un quadro drammatico che lascia aperti molti interrogativi.

Domande senza risposta

Se inizialmente si era pensato a un duplice delitto, le ultime scoperte sembrano spostare l'indagine in un'altra direzione. Perché l'assassino avrebbe dovuto tornare nella stessa area per abbandonare il corpo della piccola? Qual era il legame tra i due eventi? Le domande si moltiplicano mentre la polizia continua a scavare nel passato delle vittime alla ricerca di indizi utili. L'identificazione delle vittime è solo il primo passo verso la risoluzione del caso. Molte sono le piste ancora da seguire e ogni dettaglio può fare la differenza in questo intricato puzzle romano.

