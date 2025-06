Villa Pamphili: un gioiello di Roma abbandonato nel degrado

Villa Pamphili è uno dei luoghi prediletti dai romani per una fuga nel verde. Un gigantesco polmone nel cuore della Capitale, dove la vita all’aperto sembra trovare il suo palcoscenico naturale. Eppure, dietro le immagini da cartolina del parco, si cela una realtà meno idilliaca fatta di criticità gestionali e strutturali che minano la sua funzionalità e sicurezza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Problemi vecchi e nuove tensioni

Recentemente, l'area verde è stata scossa da eventi drammatici: il ritrovamento dei corpi di una donna e di una bambina ha sollevato un velo su aspetti sinistri che molti preferirebbero non vedere. Da anni i cittadini denunciano una serie di problematiche: dalla mancanza di sorveglianza alle incursioni criminali ormai ricorrenti. I bagni pubblici sono chiusi da più di un decennio, mentre i campi da bocce giacciono in rovina dal periodo pandemico.

Voci dal parco: tra impotenza e desiderio di riscatto

La comunità locale è divisa tra chi cerca soluzioni e chi avverte un senso di impotenza crescente. Maribel, che gestisce il "Vivi Bistrot", esprime tutto il suo sconforto: "Volevamo fare qualcosa per ricordare le vittime, ma ci sentiamo impotenti". La sua testimonianza riflette un sentimento diffuso tra i frequentatori abituali del parco che si trovano ora a dover gestire emozioni contrastanti.

L’associazione Bel Respiro

L'Associazione Bel Respiro si trova ospitata nella storica ex vaccheria della villa. Con i suoi 500 iscritti è un centro pulsante di socialità per anziani e non solo. Tuttavia, come spiega Franco Argenti, presidente dell'associazione, la struttura non è immune ai raid vandalici: "Ci hanno rubato persino dalle macchinette automatiche!". Nonostante le difficoltà logistiche e burocratiche – la gestione della villa richiede infatti concertazione tra vari enti comunali – Argenti continua a sperare in un futuro migliore per questo spazio amato da tanti.

Un patrimonio in attesa di valorizzazione

La situazione appare intricata anche a causa delle molteplici competenze coinvolte nella gestione del parco. Dal Comune alla Sovrintendenza ai vigili urbani, ciascun ente ha voce in capitolo ma nessuno sembra riuscire a trovare una soluzione concreta. I frequentatori abituali chiedono interventi immediati per ripristinare decoro e sicurezza; vorrebbero vedere riaperti quei campi da bocce coperti oggi dai rovi o semplicemente poter usufruire delle toilette pubbliche senza dover attraversare zone degradate.

Tutti si dichiarano innamorati della bellezza eterna della villa ma sono stanchi delle promesse mancate. “Abbiamo tanti progetti in mente,” conclude Argenti con un barlume di speranza nel tono della voce “ma ci servono gli strumenti giusti per realizzarli.” In attesa che qualcosa cambi davvero a Villa Pamphili continua ad essere uno spazio conteso tra meraviglia naturale ed esigenze civiche ancora insoddisfatte.

© Riproduzione riservata