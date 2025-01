Vino buono nel Lazio? Lo trovi solo qui | Tutti sanno che è il borgo di BACCO per eccellenza, qualità unica

Se sei uno di quelli che a tavola non rinuncerebbe mai a un bicchiere di vino, allora non puoi non vedere il Borgo di Bacco.

Questo non è il solito Comune in cui si produce vino. Qui questa bevanda fa parte della cultura del territorio e perfino la terra sembra stata disegnata per far spazio ai vitigni migliori.

La conformazione tipica del territorio, la particolare esposizione ai raggi solari, il clima hanno rappresentato da sempre il terreno fertile per la coltivazione di uve pregiate.

Goditi il piacere di una visita diversa dal sole e concediti un’escursione diversa dai soliti itinerari.

Scopri dove si trova il Borgo di Bacco e che cos’è che attrae tanto i visitatori.

Borgo di Bacco, il luogo del Lazio dove gustare i migliori sapori locali

L’Italia è uno dei Paesi che vanta i migliori vini del mondo. A fare concorrenza a Bel Paese ci sono solo la Francia e pochi altri produttori, ma la nostra cultura è da sempre legata a quella del vino. Questo però non è il solito Paese in cui si produce vino. L’origine vulcanica del suolo, la conformazione del territorio di questo Comune, che si sviluppa su un terreno scosceso e l’esposizione solare, sono il terreno fertile in cui far fiorire i filari e impedire i ristagni d’acqua. Insomma, sembra una terra fatta apposta per la coltivazione del vino.

Dunque se anche tu ami le eccellenze vinicole e ti piacerebbe scoprire un posto diverso dal solito, concediti un’esperienza particolare e regalati un itinerario unico nel suo genere. Corri a far visita al Borgo di Bacco, dove resterai senza parole grazie alla bellezza del posto e ai suoi prodotti tipici. Scopri dove si trova e quanto dista dalla capitale.

Dove si trova il tempio del vino

Il Borgo del Vino che merita almeno una visita è senza dubbio Piglio. Si tratta di un borgo della Ciociaria le cui origini sono molto antiche. Il primo documento in cui è stata citata questa cittadina laziale infatti, risale al 1088. All’epoca veniva identificato come Castrum Plium. Piglio è chiamato città del vino perché qui viene prodotto il Cesanese DOCG, un vino intenso che avvolge il palato con i suoi morbidi tannini e che è perfetto per esaltare i sapori di formaggi e carni.

Oggi qui si può assaggiare uno dei vini più buoni del Lazio e anche visitare i resti delle ville rustiche, come Villa di Mecenate, Villa di Sant’Eligio e la Fontana di grano. Piglio dista da Roma appena un’ora e un quarto d’auto. Le due cittadine infatti, sono separate da circa 81 km.