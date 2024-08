Violenta rissa in un bar di Valmontone: tre arresti per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Valmontone, 31 luglio 2024. Ieri sera, intorno alle 20:30, un tranquillo bar di Valmontone è stato teatro di una violenta rissa che ha coinvolto tre uomini e i Carabinieri intervenuti sul posto. L’episodio ha portato all’arresto di tre persone: un 44enne, un 37enne e un 42enne, tutti residenti nella zona, con accuse gravi di rissa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nella rissa nel bar di Valmontone coinvolti anche i carabinieri

Secondo quanto riportato dai Carabinieri della Stazione di Valmontone, l’intervento è stato richiesto a seguito di una segnalazione ricevuta dalla Centrale Operativa. Due uomini, visibilmente alterati, stavano importunando i clienti del bar, creando un clima di tensione e disagio. Immediatamente, una pattuglia è stata inviata sul posto per ristabilire l’ordine.

All’arrivo dei militari, il 44enne e il 37enne sono stati identificati e calmati senza troppi problemi. Tuttavia, durante le operazioni di identificazione, è sopraggiunto il 42enne, fratello del 44enne, che ha riportato alla luce vecchi rancori con i presenti, scatenando una rissa furiosa. La situazione è rapidamente degenerata, con i tre uomini che hanno iniziato a colpire con spintoni e pugni anche i Carabinieri, procurando lievi lesioni ad uno di loro.

La situazione è divenuta così critica che è stato necessario l’intervento immediato dei rinforzi. I Carabinieri delle Stazioni di Labico e Colleferro, preallertati e prontamente intervenuti, hanno contribuito a bloccare i tre uomini. Nonostante la resistenza opposta, gli aggressori sono stati immobilizzati e condotti prima presso la caserma per i necessari accertamenti, e successivamente all’Ospedale di Colleferro. Qui, tuttavia, hanno rifiutato le cure offerte dai sanitari.

In seguito, i tre uomini sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida prevista per questa mattina presso il Tribunale di Velletri. L’udienza ha confermato gli arresti, ma i tre sono stati successivamente rilasciati in attesa del processo.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e per determinare eventuali ulteriori responsabilità. Intanto, i Carabinieri di Valmontone hanno intensificato i controlli nella zona, al fine di prevenire ulteriori episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini.