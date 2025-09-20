Violenza a scuola, Genzano: due ex studenti aggrediscono un quindicenne

A Genzano, nei Castelli Romani, venerdì mattina, si è consumato un episodio di violenza che ha turbato studenti e docenti del liceo scientifico Vailati. Due ex studenti dell’istituto hanno fatto irruzione in aula con il pretesto di discutere con un vecchio compagno.

Genzano, aggressione a uno studente 15enne

Il bersaglio della loro furia è stato un quindicenne, figlio di una docente della scuola. Le conseguenze dell’aggressione sono state gravi: il giovane è finito a terra dopo essere stato colpito ripetutamente al volto.

Mentre uno degli assalitori immortalava la scena con il suo cellulare, l'altro sferrava pugni. La brutalità della situazione ha lasciato di sasso i presenti; solo uno studente ha trovato il coraggio per cercare di fermare l'attacco. La vittima si è ritrovata con un occhio tumefatto e diverse escoriazioni sul volto e sul naso. La visione della violenza ha immobilizzato molti dei suoi compagni di classe.

Il passato dei responsabili

I due aggressori non sono nuovi alla scuola: ex ripetenti del Vailati, sono noti per episodi di comportamento problematico. Uno di loro era già stato segnalato per atteggiamenti aggressivi in passato. Sembra che all'origine dell'aggressione ci siano stati sentimenti di rancore verso il ragazzo promosso e ormai distaccato dal loro gruppo.

L’intervento delle autorità

A lanciare l'allarme al 112 è stata la dirigente scolastica, preoccupata dalla gravità dell'accaduto. Dopo aver avvisato le forze dell'ordine, ha subito preso misure per evitare ulteriori intrusioni non autorizzate emanando una circolare interna. Il ragazzo ferito è stato trasportato in ospedale dove i medici gli hanno dato una prognosi di dieci giorni per le lesioni riportate.

Indagini in corso