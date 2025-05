Violenza al Concertone: la ragazza molestata da tre studenti racconta il suo incubo

Il concerto in piazza San Giovanni era l’evento atteso da Giovanna, una ragazza di 21 anni appassionata di musica. L’esaltazione di quella mattina è oggi un ricordo sovrastato dalla tragedia che ha gettato un’ombra sul viaggio. Decisa a raccontare la sua storia, Giovanna riporta con amarezza: “Siamo partite con entusiasmo. Ma ora non riesco a metabolizzare ciò che è successo sino ad oggi”.

Il Concerto che si trasforma in un incubo

Quello che era pensato come un fine settimana all’insegna del puro divertimento, è completamente deragliato tra la folla del concertone. Giovanna e la sua amica si aspettavano una serata di musica e allegria. Invece, sono state circondate e palpeggiate da tre studenti. “Erano in tre, mi hanno accerchiata e hanno iniziato a mettere le mani ovunque”.

Una richiesta di aiuto ignorata

Nonostante i tentativi della sua amica di allertare la sicurezza, le loro richieste di aiuto sono state ignorate. ‘La mia amica chiedeva aiuto, ma ci dicevano di non disturbare”.

Sconvolta e scioccata, Giovanna è stata ricoverata in ospedale e lotta ancora per venire a patti con l’esperienza traumatica. ‘È difficile per me accettare quanto mi sia successo. Sto ancora cercando di superarlo”.

© Riproduzione riservata