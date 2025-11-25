Violenza in un B&B di Roma: 38enne aggredita con calci e pugni dal marito, arrestato sul posto

Un soggiorno nella Capitale si è trasformato in un episodio di violenza che ha richiesto un intervento immediato dei Carabinieri. Una donna di 38 anni, in vacanza con il compagno in un B&B di via Dandolo, ha chiamato il 112 chiedendo aiuto dopo aver subito un’aggressione fisica. La pattuglia della Stazione Roma Madonna del Riposo ha raggiunto rapidamente l’alloggio, trovando la donna provata e in evidente stato di sofferenza.

Poco dopo è arrivata un’ambulanza che l’ha condotta all’ospedale Santo Spirito, dove i medici le hanno assegnato una prognosi di 21 giorni. Il compagno, presente nella stanza, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e trasferito nel carcere di Rebibbia in attesa della convalida. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Violenza in un B&B di Roma: la dinamica dei fatti

Secondo quanto riferito ai militari, l’aggressione sarebbe nata per motivi futili, trasformandosi in un pestaggio con calci e pugni. La donna avrebbe trovato la forza di telefonare alle forze dell’ordine in un momento di relativa possibilità di movimento, approfittando di pochi istanti utili per chiedere aiuto.

Gli operatori della centrale operativa hanno subito inviato la pattuglia più vicina, consapevoli della delicatezza delle segnalazioni che riguardano violenze domestiche. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo non avrebbe opposto resistenza, sebbene abbia cercato di minimizzare quanto accaduto. La versione fornita però non ha retto di fronte ai segni evidenti delle percosse e al racconto dettagliato della vittima, che ha descritto altre tensioni vissute negli ultimi mesi, mai sfociate prima in un episodio così grave.

Violenza in un B&B di Roma: i soccorritori

I sanitari del 118 hanno rilevato contusioni diffuse, lesioni compatibili con ripetuti colpi e un forte stato di agitazione emotiva. La scelta di trasferire la donna al Santo Spirito è stata rapida, puntando su una struttura in grado di garantire accertamenti completi. I medici hanno confermato l’entità dei traumi e fornito le prime indicazioni psicologiche per aiutarla a gestire quelle ore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dopo gli esami è stata dimessa, ma non lasciata sola: i Carabinieri hanno raccolto la sua testimonianza e avviato tutte le procedure previste nei casi di violenza domestica durante un soggiorno fuori dalla propria regione.

Violenza in un B&B di Roma: reazioni delle autorità e passi successivi

L’arresto dell’uomo, un trentenne sardo, è avvenuto immediatamente grazie all’evidenza degli elementi raccolti. Il trasferimento a Rebibbia è stato disposto per evitare qualunque contatto con la vittima e preservare la sua sicurezza. Nelle prossime ore il giudice dovrà valutare la convalida e le eventuali misure cautelari.

Dal canto loro, i Carabinieri evidenziano quanto sia importante che le vittime chiamino il 112 anche quando la situazione appare complessa da gestire. Le procedure attive permettono interventi rapidi, soprattutto in contesti come strutture ricettive o residenze temporanee, dove altri ospiti possono non accorgersi subito di ciò che accade in una stanza accanto.

Donna sarda pestata in un B&B: prontezza della vittima

Il caso di via Dandolo pone l’accento su un fenomeno che purtroppo emerge anche durante periodi dedicati al tempo libero. Gli operatori turistici confermano che non esiste un allarme specifico, ma ricordano quanto il personale sia ormai formato a segnalare rumori sospetti o richieste d’aiuto.

In questo episodio non ci sarebbero state avvisaglie immediate, ed è stata solo la prontezza della donna a permettere l’intervento tempestivo. Gli esperti sottolineano che la violenza domestica può manifestarsi in qualunque contesto, anche lontano da casa, motivo per cui è essenziale che chi subisce episodi simili cerchi supporto senza indugio.