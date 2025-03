Violenza sessuale a Roma: tre arresti per lo stupro nel parco della Caffarella. Il racconto dei fatti

Roma torna a fare i conti con un caso di brutale violenza sessuale. I Carabinieri di San Sebastiano hanno arrestato tre uomini – due indiani di 31 e 33 anni e un pakistano di 30 anni, tutti senza fissa dimora e con precedenti penali – con l’accusa di violenza sessuale di gruppo e detenzione illegale di arma da fuoco. La vicenda si è svolta la notte del 14 ottobre scorso, il caso fece scalpore, quando una donna fu sequestrata, picchiata e minacciata con un fucile prima di essere stuprata ripetutamente all’interno di una baracca nel parco della Caffarella.

Un’aggressione brutale nel cuore della Capitale: ecco i fatti

La denuncia della vittima è partita dopo che una passante l’aveva notata in stato confusionale nel parco. Ai militari intervenuti, la donna ha raccontato di aver incontrato un conoscente in viale Palmiro Togliatti al quale aveva chiesto una dose di crack. L’uomo, accompagnato da un complice, l’ha condotta in una baracca isolata all’interno del parco, dove si trovava un terzo individuo. Dopo aver consumato la droga, il suo conoscente le ha chiesto di avere un rapporto sessuale. Al suo rifiuto, la donna è stata aggredita con schiaffi e minacciata con un fucile prima di essere violentata da due uomini. Il terzo, il suo stesso conoscente, l’ha poi trascinata fuori dalla baracca e, stringendole le mani al collo, ha abusato di lei in una zona appartata della vegetazione, dove si è poi risvegliata in stato di shock.

Grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza, alle testimonianze raccolte e ai rilievi effettuati nella baracca, gli investigatori sono riusciti a raccogliere prove schiaccianti che hanno portato all’arresto dei tre aggressori. Nell’accampamento è stato inoltre rinvenuto un fucile monocanna calibro 28 con sei munizioni.

Roma e l’ombra della violenza sessuale: i precedenti

Non è la prima volta che la Capitale si trova di fronte a episodi simili. Il caso della Caffarella ricorda da vicino altre vicende che hanno scosso Roma negli ultimi anni.

Lo stupro di Ponte Galeria (2022)

Nel novembre del 2022, una giovane donna è stata violentata da un gruppo di uomini in una baracca alla periferia di Roma, vicino a Ponte Galeria. Anche in quel caso, la vittima era stata attirata con l’inganno e poi segregata prima di subire l’aggressione. Le indagini avevano portato all’arresto di quattro uomini di nazionalità straniera, tutti con precedenti.

L’omicidio di Desirée Mariottini (2018)

Uno dei casi più eclatanti degli ultimi anni è quello di Desirée Mariottini, la sedicenne trovata morta in un edificio abbandonato nel quartiere San Lorenzo nel 2018. La giovane era stata drogata e abusata da un gruppo di uomini prima di morire per overdose. Il processo si è concluso con condanne pesanti per i responsabili.

Lo stupro di Villa Borghese (2021)

Nell’ottobre 2021, una turista tedesca è stata violentata nei pressi di Villa Borghese da un uomo che l’ha aggredita mentre si trovava su una panchina. L’aggressore, un senza fissa dimora con precedenti per violenza sessuale, è stato individuato pochi giorni dopo grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza.

La risposta delle istituzioni e l’allarme sicurezza

Tante le domande sulla sicurezza nelle zone più isolate della Capitale e sulla necessità di politiche più efficaci per contrastare la violenza sessuale. Il sindaco di Roma e le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno a rafforzare i controlli nelle aree più a rischio, ma il problema resta complesso e radicato.

L’ennesimo caso di stupro riaccende il dibattito sulla necessità di un intervento deciso contro la violenza di genere e sul ruolo della prevenzione. Gli esperti sottolineano l’importanza di un maggiore supporto alle vittime e di politiche che favoriscano la sicurezza delle donne negli spazi pubblici.

© Riproduzione riservata