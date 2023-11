Violenza su donne, Nancy Brilli protagonista campagna Regione Lazio: “Sabato non sarò in piazza”

(Adnkronos) – ''Non sarò alla manifestazione di sabato perché sarò fuori Roma ma per la salvezza delle donne ci sono sempre e comunque''. Così all'Adnkronos l'attrice Nancy Brilli, protagonista della campagna 'Non sei sola' lanciata dalla Regione Lazio per il '1522', il numero anti violenza e stalking. ''Ho partecipato a titolo gratuito a questa campagna perché in questo momento c'è bisogno di tutto e tutte. E' un momento in cui sembra esserci un'esplosione. Leggevo poco fa che una donna è stata accoltellata dal marito perché ha fatto un commento che lui non ha gradito su Giulia Cecchettin. Siamo al manicomio''. ''Sono dati spaventosi'', sottolinea Brilli, commentando i dati Istat che parlano di 106 femminicidi nel 2022 e del fatto che nella stragrande maggioranza le violenze avvengono ad opera di partner o ex. ''In casa è il posto dove dovresti sentirti sicuro ma così non è, crollano le case. C'è bisogno di ricominciare da zero: spiegare ai maschi che le donne non sono una loro proprietà e non possono farci quello che vogliono e alle donne che hanno diritto di essere rispettate, ascoltate e di andarsene quando vogliono''. Per Brilli ''ci sono ancora tantissimi passi avanti da fare per noi donne: sulla sicurezza, sull'indipendenza, sull'equità di trattamento salariale. C'è ancora tanto da fare''. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

