Violenza sulle donne, Schlein: “Pd c’è al corteo di ‘Non una di meno’, io andrò se riesco”

"Il Pd ha sempre partecipato e parteciperà anche domani". Lo ha detto Elly Schlein, alla festa del Domani, sulla piattaforma della manifestazione di domani 'Non una di meno' contro la violenza sulle donne. "Io sono a Perugia al mattino, se farò in tempo parteciperò volentieri come ho sempre fatto. Ma non userei in modo strumentale questo appuntamento". Su una legge sull'educazione all'affettività a scuola con la Meloni "sembra ci sia distanza". "Ieri al Senato non è stato approvato un ordine del giorno delle opposizioni su questo" dice la leader Pd. "Noi pensiamo ci sia bisogno di una legge che renda obbligatoria l'educazione all'affettività in tutti i cicli scolastici, una costa strutturale, non facoltativa. Noi siamo disponibili a cose fatte con criterio. La Meloni? Lo dovete chiedere a lei, io ho fatto una richiesta". "Questo governo ci manda a schiantare. Un'alternativa c'è ed è pronta" sottolinea la leader Dem. "Sui territori stiamo facendo questo sforzo, abbiamo dimostrato che la destra si batte, lo abbiamo fatto a Foggia. Il Pd non ha la sindrome di presunzione o arroganza, si mette a disposizione ma è la prima forza di opposizione e non c'è alternativa senza di noi". Sulla manovra "abbiamo presentato 1.103 emendamenti che provano a tracciare un futuro, con tutte le coperture. Perché è vero che la coperta era corta ma l'hanno bruciato la coperta, hanno fatto scelte sbagliate". Le primarie? "Dobbiamo lavorare su tutti i territori con generosità. Nessuno può criticare il Pd per chiusura rispetto all'allargamento della coalizione. Chiedo a tutti di ragionare insieme". Il governo corregge le pensioni? "Li stiamo ancora aspettando, da settimane denunciamo che la manovra è ingiusta in quella parte".

