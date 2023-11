Violenza sulle donne, Schlein raccoglie appello Cortellesi: “Sì ad azione comune con Meloni”

(Adnkronos) – "Io ci sto". Così la segretaria del Pd Elly Schlein risponde all’appello che Paola Cortellesi ha rivolto, attraverso Fanpage, a lei e alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni a "unire le forze" e spingere "per un progetto, un accordo su temi che le riguardano entrambe, come la prevenzione dei femminicidi, a partire dalla scuola". "Ha ragione Cortellesi", risponde Schlein. "Da qualche tempo rivolgo un appello alla presidente Meloni affinché almeno sul contrasto alla violenza di genere possiamo mettere da parte l’aspra dialettica tra maggioranza e opposizione e far fare passi avanti al Paese, non solo sulla repressione ma anche sulla prevenzione”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata