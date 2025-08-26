Violenza Tor Tre Teste: al centro delle indagini un giovane sconosciuto

In un parco romano, normalmente frequentato da famiglie e sportivi, si è consumata una vicenda inquietante. Una donna di 60 anni, intenta come ogni mattina a portare a passeggio il suo cane, è stata brutalmente aggredita e derubata da un giovane descritto come molto giovane e straniero. L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba di domenica nel parco di Tor Tre Teste, zona solitamente considerata sicura durante il giorno ma meno rassicurante al calare della sera. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’aggressore: un enigma per le forze dell’ordine

La vittima ha fornito una descrizione sommaria del suo assalitore: non molto alto, modi sbrigativi e chiaramente non uno dei clochard conosciuti nella zona. Questa mancanza di riconoscibilità ha complicato le indagini dei carabinieri che ora si trovano a dare la caccia ad un volto nuovo alle cronache locali.

Nell’area dove è avvenuta l’aggressione sono state rinvenute tracce biologiche che potrebbero essere cruciali per l’identificazione del colpevole. Inoltre, il telefono della vittima, sottratto durante l’aggressione, è stato prontamente disattivato dall’aggressore stesso, suggerendo una certa esperienza nel non lasciarsi dietro tracce digitali.

Indagini in corso: rifugi e centri d’accoglienza

Le autorità stanno passando al setaccio diversi rifugi per senza tetto e i centri d'accoglienza nei dintorni del parco. La giovane età del sospettato rende più ampio il ventaglio delle potenziali nascondigli e complica ulteriormente le ricerche.

Nonostante lo choc dell'accaduto, la donna aggredita è riuscita a chiedere aiuto dopo l'episodio ed è stata subito soccorsa dai carabinieri che l'hanno accompagnata in ospedale. Fortunatamente non ha riportato ferite gravi ma le conseguenze psicologiche dell'attacco richiederanno tempo per essere superate.

La capitale attende gli sviluppi di questa indagine. Le telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni del parco potrebbero fornire immagini utili alle forze dell'ordine impegnate nella cattura del responsabile. Mentre gli investigatori setacciano i filmati alla ricerca di indizi, la comunità rimane col fiato sospeso aspettando giustizia per l'accaduto.

