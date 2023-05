Durante la “Domenica al museo” del 7 maggio sarà possibile accedere gratuitamente ritirando a mano i biglietti presso l’info point sito in piazza del Colosseo. Trovi qui maggiori informazioni. Sarà inoltre possibile visitare la chiesa di Santa Francesca Romana accedendo direttamente dal portale situato nei pressi dell’Arco di Tito.

Per tutti gli altri giorni è richiesta la prenotazione online con scelta della fascia oraria. Sono disponibili i biglietti “24h – Colosseo, Foro, Palatino” con un ingresso al Colosseo e uno al Foro Romano e Palatino e “Full Experience“, valido due giorni, che comprende l’accesso all’Arena, o ai Sotterranei con l’Arena, e ai siti “SUPER”: Casa di Augusto (tutti i giorni tranne il lunedì, con visite negli orari segnalati qui), Curia Iulia (sabato, domenica e lunedì), Oratorio dei Quaranta Martiri, Santa Maria Antiqua, Rampa di Domiziano, Aula Isiaca (dal lunedì al giovedì compreso), Criptoportico Neroniano, Museo Palatino.



Disponibile anche il “Forum Pass SUPER“ con il percorso integrato comprensivo dei Fori Imperiali e della visita ai siti “SUPER”. L’acquisto dei biglietti “Full Experience Sotterranei e Arena” richiede di associare all’acquisto il proprio nominativo. Sono aperti anche gli ingressi da Largo della Salara Vecchia, via di San Gregorio e via del Tulliano.

Anfiteatro Flavio (Colosseo)

Vademecum per la buona visita

Per lo sviluppo naturale sulle antiche colline del Palatino, della Velia, dell’Oppio e nella valle del Foro e del Colosseo, il Parco comprende una vasta area archeologica per la maggior parte non pianeggiante, accessibile attraverso percorsi storici spesso accidentati, con numerosi dislivelli e scale antiche non livellate. Inoltre l’Anfiteatro Flavio presenta scale molto ripide e percorsi a tratti sconnessi e accidentati.

Durante la visita si prega quindi di prestare sempre molta attenzione al percorso lungo il cammino e di seguire le regole riportate qui di seguito:

È vietato l’accesso alle zone precluse al pubblico; È vietato sostare o camminare fuori dai percorsi; È vietato sporgersi da parapetti e ringhiere; È vietato correre; È vietato introdurre animali, se non ad uso di pet-therapy o come accompagnatore in caso di invalidità: in entrambi i casi va esibita idonea documentazione; È consigliato l’utilizzo di calzature adeguate (sono sconsigliati tacchi e infradito); È richiesto un abbigliamento consono alla rilevanza e ufficialità dei luoghi, per cui non sono ammessi abiti da cerimonia, maschere, costumi e ogni altro travestimento lesivo della dignità e tutela del sito; I bambini devono essere costantemente controllati e tenuti per mano; È fatto obbligo di rispettare i camminamenti predisposti; È consigliato prestare una costante attenzione al pavimento lungo i percorsi; È obbligatorio seguire esclusivamente i percorsi aperti al pubblico; È consigliato fare attenzione ai gradini non perfettamente livellati.

