Vitamina B, hai sempre ignorato questo alimento ma ne contiene un BOTTO | Se ne sei carente, fai scorta e ripeti le analisi

Non l’avresti mai immaginato ma questo alimento contiene davvero tantissima vitamina B. Se ne sei carente dovresti fare una bella scorta.

Le vitamine del gruppo B sono tra le responsabili della nostra vitalità fisica e mentale. Infatti, sono molto importanti per il corretto funzionamento del sistema nervoso e per l’aumento delle difese immunitarie.

Solitamente, la loro assunzione è consigliata principalmente per i soggetti che tendono ad ammalarsi più spesso o che sono in fase di ripresa da influenze debilitanti.

Sin dalla nostra nascita, la vitamina B, si occupa di regolare il normale funzionamento del nostro organismo sostenendo il nostro benessere. Per questo, è fondamentale la sua integrazione nella nostra quotidianità.

Inoltre, le vitamine del gruppo B aiutano anche a proteggere cute, capelli e denti e sono indicate per la prevenzione di determinate patologie, da quelle cardiovascolari a quelle neurologiche.

La Vitamina B, perché è importante

Come anticipato, la vitamina B è essenziale per dare energia al nostro corpo e soprattutto per farci sentire meglio. Per esempio, in caso di gravidanza svolge un ruolo importante sul corretto sviluppo del bambino. Ma non solo. In generale, il senso di stanchezza e fatica, con il suo apporto regolare, viene notevolmente ridotto. Favorisce anche la rigenerazione dei globuli rossi.

Attraverso dei piccoli campanelli di allarme, si può scoprire se si è carenti di questa vitamina. In particolare questi potrebbero essere: l’ irregolarità della pelle come secchezza o problemi di natura acneica, la debolezza del cuoio capelluto, l’insonnia ed altri piccoli segnali del nostro organismo al livello nervoso e fisico. Una cosa molto importante da sottolineare è che però la vitamina B è una vitamina che non viene accumulata dal nostro organismo come “scorta”, bensì viene assunta e assimilata giornalmente mediante i cibi e liquidi che introduciamo. A tal proposito, un alimento da molti sottovalutato ne è ricco. Quale? Scopriamolo insieme nel prossimo paragrafo.

Un alimento ricco di Vitamina B, è proprio lui

Oltre ad essere buonissimi, sono una fonte davvero incredibile di benefici. Stiamo parlando degli amati pistacchi. Come riporta il blogger, Giuseppe Healthy, sul suo profilo Instagram, bisognerebbe iniziare a considerarli come uno snack ideale per questi motivi:

Ricchi di proteine: ideali per chi non sa mai cosa mangiare come spuntino . Sono nutrienti e saziano allo stesso tempo.

. Sono nutrienti e saziano allo stesso tempo. Pieni di antiossidanti: aiutano a contrastare i segni dell’invecchiamento cellulare e a mantenere la pelle sana.

Favoriscono la salute del cuore: grazie ai grassi buoni e alla capacità di ridurre il colesterolo cattivo (LDL).

Sostengono il peso forma: il loro contenuto di fibre aiuta a controllare l’appetito.

aiuta a controllare l’appetito. Energia per il cervello: contengono vitamine del gruppo B, che migliorano memoria e concentrazione.