Viterbo, arrestato 44enne per adescamento di minori online

Indagini partite da denunce preoccupanti

Nella tranquilla cittadina di Viterbo è stata registrata un'operazione che ha portato all'arresto di un uomo accusato di gravi crimini contro i minori. Le indagini sono scattate a seguito delle denunce presentate da due coppie di genitori a Catania. Le famiglie avevano raccontato alla polizia che le loro bambine, rispettivamente di nove e dieci anni, erano state contattate su Snapchat da un individuo sconosciuto. Questo individuo era riuscito a coinvolgere le piccole in conversazioni inappropriate, inviando loro immagini e video dal contenuto esplicito.

Decisiva la collaborazione tra reparti investigativi

Il lavoro sinergico tra il centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Catania e i colleghi di Viterbo ha portato all'identificazione del sospetto. Gli agenti hanno esaminato gli smartphone delle vittime che erano stati consegnati dai genitori, scoprendo così l'identità del sospetto. Successivamente è stato emesso un decreto di perquisizione che ha permesso il sequestro dei dispositivi elettronici dell'indagato.

Prove schiaccianti inchiodano il sospettato

Dai dispositivi sequestrati sono emerse prove inequivocabili che hanno portato alla conferma dei sospetti iniziali. Oltre al materiale pedopornografico trovato sui dispositivi, sono state rinvenute chat con almeno una decina di altri utenti, probabilmente anch'essi minorenni. Inoltre, su una piattaforma poco conosciuta, l'uomo avrebbe ammesso apertamente le sue attrazioni sessuali verso i minori tra i 9 e i 15 anni. Alla luce delle prove raccolte, il 44enne è stato tratto in arresto.

Indagini ancora in corso

L'uomo si trova ora in carcere mentre le autorità continuano a indagare per determinare l'eventuale coinvolgimento di altre giovani vittime. L'inchiesta aperta mira a garantire giustizia alle famiglie coinvolte e prevenire ulteriori casi simili in futuro.

