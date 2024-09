Viterbo, corteo storico e solenne processione con il cuore di Santa Rosa: come cambia la viabilità

Le aree dove sarà interdetta la circolazione veicolare, e sarà istituito il divieto di sosta, per permettere il passaggio dei partecipanti e dei fedeli in totale sicurezza

Il 2 settembre rappresenta una data di grande importanza per la città di Viterbo, poiché si celebra la solenne processione del cuore di Santa Rosa, accompagnata dal tradizionale corteo storico. Questa manifestazione, che affonda le sue radici in una profonda devozione popolare, richiede un’accurata organizzazione anche sul piano della viabilità cittadina.

Ordinanza della Polizia Locale

Il Comune di Viterbo, attraverso un comunicato stampa e un’apposita ordinanza della polizia locale (n. 516 del 29 agosto 2024), ha annunciato significative modifiche alla circolazione nel centro storico per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi.

A partire dalle ore 14 fino alle ore 20 del 2 settembre, sarà vietato l’accesso all’interno delle mura da Porta Romana, ad eccezione dei residenti. Questa misura è stata adottata per prevenire congestioni e garantire il passaggio sicuro del corteo storico, che attraverserà alcune delle vie e piazze più importanti del centro.

Nello specifico, il percorso del corteo interesserà largo Facchini di Santa Rosa, via Santa Rosa, piazza Verdi (per il tratto coinvolto), Corso Italia, piazza delle Erbe, via Saffi, piazza Fontana Grande, via delle Fabbriche, via San Pietro (tratto interessato), via San Pellegrino, piazza San Carluccio, via Macel Maggiore, via Cardinal La Fontaine (tratto interessato), piazza della Morte (tratto interessato), via San Lorenzo e piazza San Lorenzo.

Tragitto Processione religiosa

Analogamente, la processione religiosa seguirà un tragitto che comprende piazza e via San Lorenzo (tratto interessato), piazza della Morte (tratto interessato), un tratto di via Cardinal La Fontaine, via Annio, via Cavour, piazza del Plebiscito, via Ascenzi, piazza dei Caduti, via Marconi, piazza Verdi, via Santa Rosa e largo Facchini di Santa Rosa.

In queste aree sarà interdetta la circolazione veicolare, e sarà istituito il divieto di sosta, per permettere il passaggio dei partecipanti e dei fedeli in totale sicurezza.

Oltre alle modifiche sopra indicate, ulteriori restrizioni sono state previste per la cerimonia di consegna della mazza argentea del maggiordomo, prevista alle ore 12 in piazza del Plebiscito. A partire dalle ore 11:30, la circolazione veicolare subirà deviazioni e interruzioni lungo il percorso che comprende largo Facchini di Santa Rosa, via Santa Rosa, piazza Verdi, corso Italia, piazza delle Erbe, via Roma, piazza del Plebiscito e ritorno.

Questo provvedimento è stato disposto per consentire il corretto svolgimento di questa cerimonia solenne, che rappresenta un momento significativo della tradizione viterbese.

“La Contesa” in piazza del Plebiscito

Infine, per l’evento serale in piazza del Plebiscito, ovvero la rappresentazione storica “La Contesa”, sono stati stabiliti ulteriori provvedimenti di viabilità. A partire dalle ore 20, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via San Lorenzo, su entrambi i lati della strada, e dalle ore 20:30 sarà interdetta la circolazione veicolare a piazza San Lorenzo, con chiusura all’altezza del ponte. Queste misure sono necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico che assisterà alla rappresentazione.

Le modifiche alla viabilità, come evidenziato, sono fondamentali per assicurare il regolare svolgimento di eventi di tale portata e per preservare l’integrità del centro storico di Viterbo, spesso protagonista di manifestazioni di grande rilevanza culturale e religiosa. Il Comune di Viterbo invita quindi i cittadini a prestare massima attenzione alle ordinanze emesse, rispettando le deviazioni e i divieti indicati, per contribuire al successo di questa importante giornata di celebrazioni.