Viterbo, emergenza case occupate illegalmente: gli anziani i più colpiti

A Viterbo, 58 appartamenti che avrebbero dovuto essere assegnati a famiglie in difficoltà economica, secondo le graduatorie ufficiali, sono stati occupati illegalmente. Queste abitazioni, finanziate con fondi pubblici, sono finite sotto il controllo di persone senza alcun diritto di occuparle. In particolare, 25 di questi appartamenti si trovano nel quartiere di San Faustino, dove in alcuni casi le occupazioni sono avvenute ai danni di anziani residenti.

Il caso della signora di 84 anni

La situazione è drammatica, poiché alcuni degli alloggi erano già abitati da persone vulnerabili, tra cui un’anziana di 84 anni che, una volta tornata dall’ospedale, ha trovato la sua casa completamente occupata e i suoi beni buttati via.

Il problema si estende oltre il semplice abuso edilizio: questi quartieri stanno diventando sempre più degradati e insicuri, con episodi di violenza, spaccio e prostituzione che stanno aggravando le condizioni di convivenza civile. I residenti, intervistati in un recente reportage televisivo, hanno espresso grande paura, al punto da evitare di parlare apertamente della situazione per timore di ritorsioni.

Le forze dell’ordine e tavolo istituzionale

Nonostante le denunce da parte di alcuni cittadini coraggiosi, le forze dell’ordine faticano a intervenire efficacemente in queste aree problematiche, dove regna un clima di omertà. In risposta a questo scenario, le autorità locali stanno cercando di creare un tavolo interistituzionale per affrontare l’emergenza, mentre il disagio sociale tra i cittadini cresce di giorno in giorno a causa del degrado diffuso e della criminalità crescente nelle aree colpite.