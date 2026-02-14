Viterbo, Giovanni Bernabucci, ultras della Lazio è stato ucciso a coltellate da un vicino di casa

A Viterbo, nel quartiere Santa Lucia, la serata del 13 febbraio si è chiusa con un omicidio che ha colpito l’intera provincia: Giovanni Bernabucci, noto sui social come “La iena”, è morto dopo essere stato accoltellato al culmine di una lite in appartamento. Le prime comunicazioni indicano il fermo del vicino di casa, mentre l’inchiesta è coordinata dalla Procura con attività affidate alla Squadra Mobile. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Delitto a Santa Lucia, la ricostruzione delle prime ore

Le fonti investigative rilanciate dalle agenzie descrivono un litigio partito già in mattinata e degenerato in serata. Il punto del delitto è stato indicato in via Strada Santa Barbara, area residenziale di Santa Lucia. Sul posto sono arrivati polizia e sanitari del 118; i soccorsi non sono riusciti a salvare la vittima. In base alle informazioni diffuse nella notte, il sospettato avrebbe contattato lui stesso le forze dell’ordine subito dopo i fatti.

Indagini, accertamenti tecnici e passaggi giudiziari

Gli investigatori stanno verificando tempi, movente e dinamica, con rilievi tecnici affidati anche alla polizia scientifica. Le cronache parlano di un numero elevato di fendenti, dato che dovrà essere consolidato dagli atti medico-legali e dagli esami autoptici. Sul luogo del delitto risultano presenti la pm di turno e il procuratore capo di Viterbo Mario Palazzi, mentre la Procura procede con il fascicolo per omicidio volontario e con gli atti sulla posizione dell’uomo fermato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il punto già emerso: nessun legame con dinamiche da stadio

Un elemento rilevante, nelle prime ore, riguarda l’assenza di collegamenti con l’ambiente ultras come causa diretta del delitto. Le testate nazionali riportano che il contesto sarebbe quello di un conflitto personale maturato in ambito privato, anche con possibili attriti legati al lavoro svolto dai due uomini. È un passaggio importante per leggere correttamente i fatti: evita scorciatoie e concentra l’attenzione su un’escalation relazionale finita nel modo peggiore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Perché il caso parla anche alle istituzioni locali

La vicenda riporta al centro un tema pubblico che riguarda Viterbo e, più in generale, il Lazio: la gestione dei conflitti di prossimità in contesti abitativi densi, dove rapporti personali, tensioni di lavoro e fragilità individuali possono alimentarsi per settimane senza mediazioni efficaci. Nessun episodio consente generalizzazioni semplici, però i fatti di Santa Lucia segnalano la necessità di una filiera preventiva più rapida: ascolto, presa in carico, canali di allerta, coordinamento stabile fra servizi, presìdi di sicurezza e reti civiche.

Sul piano giudiziario, il percorso resta netto: accertare responsabilità, rispettare la presunzione di innocenza e consegnare ai familiari una verità processuale solida. Sul piano civile resta una domanda che non può essere rimandata: quanti segnali di conflitto ignoriamo ogni giorno prima che la violenza diventi irreversibile? È qui che una cronaca locale diventa questione di interesse regionale, perché parla di sicurezza quotidiana, fiducia nelle istituzioni e qualità della convivenza urbana.