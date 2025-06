Viterbo, incendio al kartodromo: intossicato un uomo

Un pomeriggio drammatico si è consumato oggi, martedì 24 giugno, lungo la Cassia nord nei pressi del chilometro 90, all’altezza del kartodromo di Viterbo. Un incendio di sterpaglie, alimentato dal vento e dalle alte temperature, si è propagato in pochi minuti, minacciando la viabilità e mettendo in serio pericolo le persone nelle vicinanze. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le fiamme, sviluppatesi poco dopo le 14, hanno investito una vasta area ai margini della strada, creando una cortina di fumo denso e irrespirabile che ha messo in difficoltà gli automobilisti e i residenti della zona.

A destare maggiore preoccupazione è stato il grave malore di un uomo di 73 anni, rimasto intossicato dal fumo mentre si trovava nei pressi dell'incendio. Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano sarebbe stato colpito da una massiccia inalazione di biossido di carbonio, sprigionato dalla combustione del materiale secco.

Le sue condizioni sono apparse subito critiche ai soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente sul posto. Dopo una prima stabilizzazione, si è reso necessario il trasporto in eliambulanza verso una struttura ospedaliera attrezzata. Le informazioni mediche disponibili parlano di un quadro clinico serio, anche se non è stata al momento diffusa una prognosi ufficiale.

L'allarme lanciato da alcuni automobilisti ha fatto scattare rapidamente l'intervento dei vigili del fuoco di Viterbo, che hanno lavorato per ore per contenere il rogo e bonificare l'area. L'obiettivo prioritario è stato evitare che le fiamme raggiungessero la carreggiata o eventuali insediamenti vicini. Presente anche la Polizia di Stato, impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico, che ha subito pesanti rallentamenti per tutta la durata dell'intervento, con lunghe code e deviazioni temporanee lungo la Cassia. Le cause dell'incendio restano al momento in fase di accertamento.

© Riproduzione riservata