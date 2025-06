Viterbo. Incidente tra Ape e trattore, deceduto 87enne

Non ce l’ha fatta l’uomo di 87 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 16 giugno, a Grotte Santo Stefano, frazione rurale del comune di Viterbo. L’uomo è deceduto poche ore dopo il ricovero all’ospedale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lo schianto è avvenuto intorno alle 10, lungo una strada di campagna nei pressi di un incrocio. Per cause ancora in corso di accertamento, il motocarro Ape guidato dalla vittima si è scontrato con un trattore. L'impatto è stato violento e, secondo quanto ricostruito e riportato da Viterbotoday, l'anziano avrebbe sbattuto con forza contro il parabrezza del proprio mezzo.

All'arrivo dei soccorsi, le condizioni dell'87enne apparivano serie ma inizialmente non tali da far temere per la sua vita. Stabilizzato sul posto dal personale del 118, è stato trasportato in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Belcolle di Viterbo.

Durante le ore successive, però, il quadro clinico è peggiorato rapidamente, fino al tragico epilogo. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà l’eventuale apertura di un’inchiesta e disporrà gli accertamenti di rito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi tecnici e la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi sulle cause dello scontro, avvenuto in un tratto di strada dove la visibilità potrebbe essere limitata.

© Riproduzione riservata