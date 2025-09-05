Viterbo, l’attentato sventato alla Macchina di Santa Rosa: sequestrato un arsenale di armi

Nelle prime ore del pomeriggio del 3 settembre, una fitta rete di agenti della polizia ha fatto irruzione in un bed and breakfast situato nel cuore storico di Viterbo. La loro missione? Fermare due uomini di origine turca sospettati di tramare un attentato durante uno degli eventi più importanti della città, il trasporto della Macchina di Santa Rosa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Attentato a Viterbo: sequestrato un arsenale di armi

L'operazione ha portato al sequestro di un arsenale inquietante: mitra, pistole e munizioni erano nascosti nella struttura ricettiva. Gli arrestati sono stati immediatamente presi in custodia dalle forze dell'ordine e portati in questura per essere interrogati dal magistrato. Tuttavia, è calato il silenzio sulle loro bocche: nessuna parola è stata detta che potesse gettare luce sul misterioso piano che avevano in mente.

Misure straordinarie adottate per la processione

Alla luce delle minacce emerse, le autorità hanno deciso di non correre rischi. La città ha visto dispiegarsi un imponente apparato di sicurezza: i reparti speciali dei Nocs, cecchini posizionati strategicamente sui tetti e unità cinofile pronte a intervenire lungo il percorso.

In un gesto senza precedenti, le luci pubbliche sono state lasciate accese per gran parte del tracciato della processione. Una decisione che ha spiazzato molti viterbesi abituati alla suggestiva oscurità che solitamente accompagna l'evento.

Un legame oscuro con la mafia turca?

Le indagini si stanno ora concentrando sulla possibilità che dietro questo complotto ci sia una mano ben più potente. Gli investigatori sospettano collegamenti con ambienti criminali internazionali, forse con la mafia turca stessa. Non è la prima volta che Viterbo si trova a fare i conti con criminalità organizzata proveniente dall’estero; solo pochi mesi fa un boss turco era stato arrestato nella zona.

Un’altra operazione a Montefiascone

Mentre la polvere dell’arresto a Viterbo era ancora nell’aria, giovedì sera gli agenti hanno colpito nuovamente. Questa volta il blitz ha avuto luogo a Montefiascone, una cittadina nelle vicinanze. Anche qui sono stati fermati cinque uomini turchi trovati in un altro b&b.

L’intervento è scattato grazie a indizi trovati durante le perquisizioni precedenti; gli arrestati avevano usato lo stesso documento per registrarsi. Non si sa ancora cosa sia stato trovato durante queste ultime perquisizioni, ma l’allerta resta altissima tra le autorità.

Il dilemma della tradizione: luci accese o spente?

L’inusuale scelta di mantenere le luci accese lungo il tragitto della Macchina ha sollevato non poche polemiche tra i cittadini devoti alle tradizioni religiose locali. Sui social media e nelle conversazioni animate nelle piazze del centro, tanti viterbesi hanno espresso disagio e scontento verso quella che hanno percepito come una rottura drastica con il passato.

Eppure, mentre i dettagli del tentativo di attentato venivano resi noti, è cresciuta anche la comprensione della necessità di adottare misure straordinarie per garantire la sicurezza pubblica.

La storia e il significato dietro la Macchina di Santa Rosa

Per chi non conoscesse questa tradizione radicata, la Macchina di Santa Rosa è una splendida torre alta circa 30 metri portata ogni anno dai “facchini” attraverso le strade affollate di Viterbo. Ogni 3 settembre si rende omaggio alla patrona cittadina con questo spettacolare evento notturno illuminato da centinaia di lucine integrate nella struttura stessa.

L’intento è simbolico: far risaltare la luce della fede che attraversa l’oscurità del mondo. È dunque comprensibile come l’accensione delle luci pubbliche possa essere vista da alcuni come una macchia sulla purezza del rito.